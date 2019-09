Een vreemde vrijdag ......

Vrijdag 20 september was een wat vreemde dag. En vreemde dag omdat het niet alleen de eerste vrijdag was dat de Walking Footballers in Bedum ook op vrijdag gingen trainen. Maar ook las ik op de website van het AD een interview met dhr Van der Zee, de voorzitter van de KNVB die je deden beseffen dat het amateurvoetbal er dankzij deze meneer er niet beter op wordt.Allerlei ‘verplichtingen’ op het gebied van privéaangelegenheden zorgden dat ik op vrijdagmorgen bedacht dat ik mijn rondje versneld voortbewegen deze vrijdag maar even moest inruilen voor het voetballen in Bedum. Als degene van de bewoners van de Peperweg 7 die het boodschappen/winkelen ook vervloekt maar wel een rijbewijs heeft, wat ben ik blij wanneer ik die ‘troep’ weer in huis heb, besloot ik om rond acht uur naar ‘Appie’ in Winsum te gaan zodat rond negen uur de ‘strategie’ voor de rest van de dag bepaald kon worden. Een klus die snel geklaard was want met een partner van het type, ieder moet zijn eigen gang kunnen gaan’ was het duidelijk dat ik mijn opwachting, na een bezoek aan mijn echte vrienden, in Bedum kon maken. Iets wat niet voor alle ‘stars’ gold want de groep was kleiner dan op woensdag. Maar dat was bekend dat er waren die op vrijdagmiddag andere verplichtingen of hobby’s hadden. Maar twaalf stars waren wel aanwezig op deze eerste vrijdagtraining die begon met een lichte warming up en een pass/trapvorm. Natuurlijk kwamen de loopladderoefeningen van twee dagen eerder ook nog even voorbij en ik was blij te horen dat er meer waren die deze oefeningen slecht verteerd hadden. Want terugkomen van een training om vervolgens een Ibuprofen te moeten pakken om de pijn in je rug te verzachten gaat mij even te ver. Maar de loopladders bleven daar waar ze horen en dat was ergens in een ballenhok waar ze ook maar mooi moeten blijven. De partijen werden vervolgens door Jan van Woudenberg ingedeeld en ik moet zeggen, dat had Jan prima gedaan. Het krachtsverschil was niet groot maar de tegenpartij had Tonnie. Onze Bomber moest de eerste trainingen nog missen maar woensdag was hij er weer. Nog niet zo scherp als we van onze killer gewend zijn maar dat maakte niet uit. Tonnie was er weer nadat hij even wat APK-tjes had moeten ondergaan. APK-tjes die zorgden dat hij weer groen licht kreeg om de nepsprieten in Bedum weer te laten genieten van zijn aanwezigheid. Die zijn namelijk blij dat Tonnie een speler is die hun arme ruggetjes niet teistert. Der Bomber is namelijk een type van, wanneer je teveel beweegt ben je niet scherp voor het doel en wat deze vrijdagmiddag weer een waarheid bleek te zijn. Waar onze tegenstander der Bomber in de gelederen had hadden wij Jan ‘Mac’ van Dijk. Jan, die zijn voorvaderen, en moeders, groot zijn geworden op de Schotse Hooglanden, bespeeld de doedelzak. Dat kost veel energie en gezien het groot aantal uren dat Jan deze week moest repeteren voor een Cd-opname met Gordon, een doedelzak die een doedelzak begeleidt leek producer John Ewbank een goed idee, was Jan als verdediger wat minder in vorm. Dat zorgde dat Jan naar de spitspositie werd gestuurd waar hij het aanspeelpunt moest zijn voor zijn vijf teamgenoten. Met beide een diepe spits in het team werd het een mooie partij die in drie keer een kwartier werd opgedeeld. Na een kwartier even een rustmoment was prima want door het (te) stroeve kunstgras waren er af en toe struikelpartijen zodat er soms even wat bepleisterd moest worden. Maar dat mocht de pret niet drukken in een partijvorm waarin ‘der Bomber’ en Jan ‘Douchekop’ even veel bewogen dan dat Jan Dirk van der Zee wat toevoegt aan het amateurvoetbal in Nederland. Dat laatste is niets en wanneer je de S achter NIETS weghaalt is dat wat beide spitsen deze vrijdagmiddag bewogen. Maar hoe bizar…waar Tonnie de bal vier keer raakte scoorde hij vier keer. Dat was iets waar Jan niet in slaagde. Onze doedelzakblazer had voor zijn twee goals iets meer kansen nodig. Maar toch was het voor Jan een historisch moment. Nog nooit had hij in zijn lange carrière in een partij twee keer weten te scoren en waar hij zo beduusd van was dat hij zelf bij een doelpunt niet meer op eigen helft terugkeerde. De scoringsdrift van ons spitsenduo en het prima veldspel van de overige tien ‘stars’ zorgde een paar uur later voor een verrassend Watts App-bericht. Een bericht van de ‘King of de toto Sjaak Swart. Ik had heel in de verte de drone wel zien hangen en dacht daar het zijne van. Maar het bleek een te zijn die was ingehuurd door Sjaak, die wat Eurootjes heeft gekregen van de Toto, om te kijken of hij het ‘dierendag-toernooi op vrijdag 4 oktober in Amsterdam nog wat op kon pimpen. Ik moest Sjaak teleurstellen want uit betrouwbare bron wist ik dat het ‘stars-ensemble’ van onze BVO in de provincie Groningen gaat vertegenwoordigen. Sjaak sputterde wat tegen want duidelijk was dat de beelden vanuit Bedum hem meer bevielen dan die hem waren gestuurd vanaf andere locaties in Groningen en hij wilde kwaliteit op zijn toernooi. Maar helaas voor Sjaak zullen we niet naar Amsterdam afreizen want dat is op dit moment geen place to be’. Schietpartijen op straat en de man van de burgermeester die met een neppistool rondloopt waar zoontje mee gaat spelen, is niet de wereld waar je wilt zijn. Dus bleef het antwoord nee waar bij kwam dat we als SV Bedum Oldstars al een activiteit op de vrijdag hebben. Een activiteit waar degene die er vrijdagmiddag niet waren absoluut wat gemist hebben.