Training SV Bedum Oldstars in het teken van een verdronken telefoon, loopladders en rennende spelers

De training van de SV Bedum Oldstars stond deze week in het teken van loopladders in combinatie met afwerken, een verdronken mobiele telefoon, een gelukkige zege van Ajax en rennen met de bal wat ook in Bedum niet magHet was druk met Walking Footballers in de kantine van SV Bedum maar helaas de schijn bedroog. Want de ziekenboeg raakt wat voller en wat we liever anders zien. Om reden van de privacywet, voordat je het weet heb je een rechtszaak aan je kont hangen, noemen we geen namen maar wil ik iedereen wel een snel herstel toewensen. Na de gebruikelijke tekstuele opwarmronde van Nanno, voorafgegaan door de conclusie dat Wim Kieft gelijk had door te stellen dat Ajax helemaal niet zo geweldig speelde en dat Mark ‘Fleddie’ niet goed heeft ingekocht, was daar het moment op te gaan kleden. In de kleedkamer der talentvollen was het deze keer wat rustig omdat blessure en vakantieperikelen voor een paar afwezigen zorgden. Eenmaal op het veld was daar het moment dat Jacob Venema, onze superstrateeg, vertelde van zijn verdronken telefoon. Bij een middagje vissen ergens langs het Boterdiep ging het fout toen Jacob zijn vismaat Hans Spier even een foto wilde sturen van een gevangen vis die de grote had van de haai uit de film Jaws. Helaas voor Jacob was zijn telefoon het daar niet mee eens en verdween in het Boterdiep. Jacob besloot nog even om een reddingsoperatie op touw te zetten maar helaas kon hij de Baywatcher from Engelbert niet bereiken. Was dat wel gelukt dan was de telefoon uit het Boterdiep gevist en onze trainer kennende had hij vervolgens het mobieltje even toegesproken met de mededeling dat hij nu weer normaal moest doen of het werd vijf keer opdrukken. Na de warming up met bal kwam de afwerkvorm aan bod waarbij het ladderwerk van de SV Bedum ook even uit de kast werd getrokken. In combinatie met een afwerkvorm best te pruimen al werden mijn lichte rugklachten die ik al had er daardoor niet beter op. Ook had ik ‘inspecteur de Cock-voeten’ zodat het een wat moeizame training werd. Na de afwerkvorm met voor degene die mist trapten als straf vijf keer opdrukken was daar de tijd voor het mini-toernooi. Een toernooi wat voor ons team geen succes werd. Twee verliespartijen en een keer gelijk is geen score waar je blij van wordt. Maar gelukkig heeft alles een oorzaak en dat was nu niet anders. Zo was Martin Broekmans al druk met het duel PSV-FC Groningen, die op woensdag 25 september 2019 gespeeld wordt, en waar hij aanwezig zal zijn. Daarom snapte ik dat Martin deze morgen niet helemaal ‘fine getuned’ was omdat hij met een ‘duivels’ dilemma zit. In je hart wil je liever niet heen maar wanneer je A zegt is B dichtbij. Bij Jacob speelde er wat anders. Want het verdrinken van iets dierbaars hakt er wel in en gaat ten koste van je spel. En helemaal als een ‘miepie’ van een callcenter vraagt hoe lang hij is/was dan wordt het lastig om je op het voetballen te concentreren. Ik moet zeggen dat ik mij in de partijvorm een duidelijk lager cijfer gaf dan Adri van Tiggelen de spelers van Oranje tegen Duitsland gaf. De spijker strooide namelijk met zesjes en lager waarbij ik mij een mager drietje toebedeelde. Ook De Kuit en Ger Bolhuis waren niet in de vorm die we gewend waren en wat ook gold voor ‘Mike de Bokser. ‘Mikey’ doet hartstikke zijn best maar het niveau vanuit zijn geboorteland is niet dat wat we in Nederland gewend zijn. Een balletje kaatsen zal in Irak niet veel gebruikt zijn en wat binnen het voetbalspelletje toch wel handig is. Ging het in de twee eerste partijen qua rennen met de bal nog goed in partij drie was er wat ruis op de lijn. In het kader van de privacywet gaan we geen namen noemen maar er waren ‘stars’ die zich niet alleen zonder bal versneld voortbewogen. Dat mag niet maar wat wel gebeurde en voor irritatie zorgde. Heel veel dingen zijn niet goed te praten maar ik begreep het wel. Want we moeten ook in Bedum oppassen dat je bepaalde zaken niet ‘350’ keer moet uitleggen voordat het begrepen wordt. Ik ga er vanuit, ik moest door privéomstandigheden versneld weg, dat alles weer goed is gekomen zodat degene die zin of tijd hebben aanstaande vrijdag op het veld zullen staan. Want op 20 september zal de eerste extra training plaatsvinden waarbij er precies eender dan op de woensdag NIET met de bal aan de voet gerend mag worden.