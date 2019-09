Het bekervoetbal kent vreemde regels ....

Wanneer teams, om welke reden dan ook, bekerwedstrijden willen verplaatsen dan is dat mogelijk voor zowel categorie A als categorie B. Deze bekerwedstrijd zal dan, in onderling overleg, verplaatst kunnen worden naar uiterlijk donderdag 19 september. Dit alles kan geregeld worden via het wijzigingsverzoek in Sportlink Club. De wedstrijden dienen vóór de geplande datum gewijzigd te zijn. Uitstel van bekerwedstrijden naar een datum ná 19 september is niet mogelijk.Het bovenstaande staat letterlijk op de site van de KNVB en wat zorgt dat de commotie dat er ook dit weekend weer was over het niet kunnen spelen van sommige teams niet terecht is. Want waarom geen vinger pakken wanneer je een hand voorgehouden krijgt. Wie denkt dat alle bekerwedstrijden op de vastgestelde data zijn afgewerkt moet ik helaas teleurstellen maar wat gezien het bovenstaande niet vreemd is. Want niet alleen in de B maar ook in de A-categorie gebeurde van alles wat je vreemd mocht vinden maar wat door de regelgeving volstrekt legaal was. Nu konden teams een teamuitje organiseren omdat een wedstrijdsecretaris ja knikte voordat hij overleg had met zijn trainer. Maar ook was het legaal dat een team liever niet wilde spelen omdat met een veredeld jeugdteam de strijd aanbinden met een reserve-hoofdklasser geen strakke actie zou zijn maar eerder naar competitievervalsing neigde. Of het is toegestaan is dat een team besloot om zich terug te trekken weet ik niet maar ook dat gebeurde. Dat een team daardoor een week voor de start van de competitie een vrij weekend heeft is een ander verhaal. Maar de regels van de KNVB binnen het bekertoernooi laten het toe, dus moeten we er mee leren te dealen. Precies eender dan het vervolg van het bekertoernooi waarbij ik het nog steeds vreemd vind dat in de KO-ronde het team wat het laagst speelt niet altijd thuis speelt. Een vreemd iets wat toevallig dit weekend nog ter sprake kwam. Een groot aantal jaren geleden wist Middelstum de eerste KO-ronde te bereiken waarin het toen het in de hoofdklasse spelende ONS Sneek als tegenstander trof. In plaats van dat de toen derdeklasser de ploeg uit Sneek op bezoek kreeg moesten de Middelstumers naar Sneek. Daar werd het duel afgewerkt in een sfeerloze ambiance omdat de Sneek-aanhang totaal niet warm liep voor een bekerduel tegen een derdeklasser. Hoe anders was dat in Middelstum geweest waar een jaar eerder nog ruim 800 toeschouwers bij het duel Loppersum-Harkemase Boys waren. Een duel dat trouwens in Middelstum gespeeld moest worden omdat de KNVB ‘vergeten ‘ was dat Loppersum niet over een lichtinstallatie beschikte die een avondwedstrijd mogelijk maakte. Gisteren hoorde ik nog iemand van een club die door was in de beker verzuchtten, we zullen als vierdeklasser wel weer een uitduel loten tegen een club waar we niks tegen in te brengen hebt”. Dat vrees ik helaas ook voor de vierde en vijfdeklassers die op het Hogeland zijn. Geen duel met een leuke omzet in de kantine maar waarschijnlijk, en met dank aan de bond, een duel in een troosteloze ambiance waarin je ook nog eens met een stevige nederlaag huiswaarts gestuurd wordt. Of …zou men eindelijk bedenken dat de laagst spelende altijd een thuisduel moet hebben…..