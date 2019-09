Mijn weekendmoment: Wat een contrast de stad of het Hogeland

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Voor mijn activiteiten als sportverslaggever kom ik op tal van sportcomplexen. Sportcomplexen die meestal op het Hogeland liggen maar soms ook daarbuiten. Zo was ik zaterdag in Middelstum waar er waren, en misschien nog zijn, die als dorp graag bij de gemeente ’t Hogeland hadden willen horen. Maar in Middelstum verschijnen de laatste jaren mooie dingen. Zo zijn de gebouwen op het sportcomplex vervangen en is men op dit moment druk met het aanleggen van een kunstgrasveld waar de jongste jeugd zijn wedstrijden op kan spelen en er door de rest op getraind kan worden. Kortom, de voetbalvereniging Middelstum is wat dat betreft in beweging. De club is in beweging op een schoon en goed onderhouden sportpark en wat ik bij alle verenigingen op het Hogeland, en eentje bij de buren in het Westerkwartier, tegenkom. Al moet ik wel zeggen dat de vereniging die naar het Westerkwartier moest verhuizen met dank aan zijn gemeente nog wel wat ‘oppimp-acties kan gebruiken en sterker nog, recht op heeft. Maar op het Hogeland hebben ze weinig reden tot klagen wanneer je dat vergelijkt met het complex waar ik gisteren was. Op zondag 15 september was ik namelijk bij het duel Blauw Geel’ 15-Kloosterburen. Een duel uit de kelderklasse van het standaardvoetbal wat werd gespeeld op sportpark Coendersborg. Ik was er al een tijdje niet meer geweest op het sportpark wat verder bespeeld wordt door Oranje Nassau en Amicitia VMC. De laatste keer was ik er voor het bekerduel Oranje Nassau-Noordwolde waarbij het vele regenwater er voor zorgde dat het geen pretje was om bij het bijna zwarte kunstgrasveld te komen. Maar gelukkig was het zondagmiddag droog zodat iedereen met droge voeten het complex van de vijfdeklasser kon bereiken. Een complex wat een schril contrast liet zien met dat wat ik gewend ben op het Hogeland en een beetje Westerkwartier. Daar zijn de complexen netjes en probeert men dat zo te houden maar op Coendersborg liepen we over tegelpaden die stijf van het onkruid stonden. Ik weet niet hoe het zit wie wat op wat ooit een mooi sportpark was precies moet doen maar duidelijk was dat rond het complex van Blauw Geel’ 15 niemand wat doet. Maar rond het veld mocht er niet veel gebeuren, het veld waar de spelers van beide teams op losgelaten werden is qua onderhoud toch echt voor de gemeente. Helaas is de gemeente Groningen, met mevrouw Inge Jongman als wethouder sportzaken in het ‘kabinet’ , geen gemeente waar sport hoog in het vaandel staat. Want sportverenigingen die geen trainingsruimte in sportzalen hebben en voetbalverenigingen die op een complex moeten spelen waar je beter een kudde schapen kunt laten lopen geven aan dat de verenigingen op Het Hogeland nog niets te klagen hebben . Al snap ik wel dat ZEC vindt dat wanneer daar twee van de vier lichtmasten stuk zijn dat daar ‘gisteren’ in Zandeweer al wat had moeten gebeuren.