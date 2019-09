Het Walking Football is niet gebaat bij ‘Olga Commandeurtjes’

De laatste twee nachten slaap ik beroerd en wat eigenlijk iets is wat niet bij mij past. Een ‘probleem’ wat voortkomt uit het Sumba-filmpje wat ik donderdagavond kreeg toegestuurd.Normaal slaap ik prima maar wat sinds donderdagavond anders is. Het zal rond 21.00 uur zijn geweest dat ik een mail kreeg met daarin verpakt een filmpje van een Sumba-dans. Een dans die werd uitgevoerd op het toernooi van de Suri-Oldstars waar de SV Bedum Oldstars niet aanwezig waren omdat de animo binnen de Bedumers even groot was dan voor het rondbrengen van de NRC in de sloppenwijken van Maastricht. Maar er waren teams die wel acte de presence gaven zoals FC Groningen Oldstars. Het keurkorps van FC Groningen, het is mij trouwens een raadsel waarom ‘Fleddie’ bij dit team niet doorselecteert, is namelijk in voorbereiding op een toernooi op dierendag, in de volksmond ook wel 4 oktober genoemd, waar meerdere BVO’s aan mee mogen doen. Een toernooi dat in het Olympisch Stadion plaatsvindt omdat de Koning van de Toto, Sjaak Swart, dat zo heeft besloten. Want als Koning heb je natuurlijk wel wat in de melk te brokkelen. Maar de FC Groningen Oldstars waren dus actief in Hoogezand waar de plaatselijke ‘Olga Commandeur’, de mevrouw die al jaren mensen rare pasjes laat maken, de wel aanwezige teams oefeningen liet doen die verdacht veel leken op de paringsdans van de Blauwe paradijsvogel. Het aanschouwen van het filmpje deden mij bijna vlekken in mijn nek krijgen en ik hoopte oprecht dat de Hoogezandse ‘Olga Commandeur’ mooi in Hoogezand zou blijven. Ik liet Martine het filmpje ook zien en haar opmerking was vernietigend voor de ‘dansende’ Walking Footballers. ,,Zijn die mannen ‘gek’ geworden of doen jullie in Bedum deze ongein ook.” Ik kon haar geruststellen, deze ongein doen wij in Bedum niet en ik kon haar ook melden dat ik niet van plan was om dat ooit te gaan doen. We hebben vervolgens smakelijk gelachen om die rare fratsen en kwamen samen tot de conclusie dat we steeds meer aan het doordraven zijn. Want waar is de tijd gebleven dat we een warming up standaard met de bal deden en waar voldoende oefeningen voor te bedenken zijn en waar geen ‘Olga Commandeur ‘ voor uit een kast voor hoeft worden gehaald. Maar sla de krant open, of kijk op de sociale media, en je gaat bijna geloven dat je niet meer weet wat wel en wat niet gezond voor je bent. Sinds ik in december 2017 besloot om weer wat duurloopjes op het programma te zetten zijn er dan tot nu toe ruim honderd geweest. Duurloopjes die steeds op dezelfde wijze begonnen. Rustig starten om in je ritme te komen en dan lekker lopen. Niks rare fratsen die horen bij de paringsdans van de Blauwe paradijsvogel. Maar in het kader van wat een ander bedenkt is altijd beter zag ik al visioenen voorbij komen dat er binnenkort ook een ‘Ola Commandeurtje’ naar Bedum komt om ook daar de paringsdans van de Blauwe paradijsvogel er, om even bij de paringsdans te blijven, er in te rammen. Die visioenen zorgde al voor twee nachten door een donker Ezinge banjeren want met een Sumba-dans als warming up zou er een einde komen aan mijn loopbaan als Walking Footballer en waar ik van hoop dat velen van mijn teamgenoten na het zien van het filmpje, die ze hopelijk hebben gekregen, precies eender over denken. Want willen we het Walking Football een beetje leuk houden dan moeten we niet met ‘Ola Commandeurtjes’ in zee gaan.