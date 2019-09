Niet opkomen ? Was vroeger drie punten in mindering …moeten ze direct weer invoeren! ! ! !

Mag ik het raar vinden dat teams die geen elftal, en waar nergens staat dat dit moet, in het veld kunnen brengen steeds een nieuwe kans krijgen? Vroeger kreeg een ploeg drie punten in mindering.Het bovenstaande zette ik vanmorgen op de sociale media. Iets waar ik nog steeds achter sta omdat je het anders niet moet plaatsen. Maar wat is de voetbalwereld steeds meer hypocriet aan het worden. Want ook de wedstrijdsecretaris die riep, ik doe niet mee aan de poppenkast van het vragen om uitstel, ging wel degelijk overstag. Dat valt mij best tegen maar eigenlijk verbaasd mij dat niet. Het van alles roepen is geen probleem maar het ook daadwerkelijk voet bij stuk houden is andere koek. Gisteren las ik op Twitter de opmerking dat wanneer een club niet eens een tweede elftal in de wei kan brengen de club maar op moest houden te bestaan. Ik begreep de opmerking wel. Maar dan is het binnen een paar jaar klaar met het amateurvoetbal in Nederland. Kijk om je heen en je ziet op dat punt een verloedering die zijn weerga niet kent. Een verloedering die komt om dat er teveel zijn die denken dat ze wel rechten maar geen plichten hebben. Teveel voetballers en voetbalsters die denken dat de wereld alleen maar om hen draait. Waar afgelastingen/uitstel in de B-categorie op grote schaal voorkomen krijgt ook de A-categorie met deze verloedering van het amateurvoetbal te maken. Zo worden er teamuitjes in het laatste bekerweekend georganiseerd en trapt een niet heel erg slimme wedstrijdsecretaris in het verzoek om het duel eerder te mogen spelen. Iets wat kan omdat de thuisspelende club over een lichtinstallatie beschikt. Was dat niet het geval geweest dan was vast de opmerking gekomen van, kom hier maar want wij hebben wel lampjes. Maar het kan nog gekker. Er zijn ook standaardteams die het eerste competitieduel niet kunnen spelen en dan ook nog liegen. Die liegen over iets wat niet eens kan omdat de KNVB nooit een akkoord geeft voordat twee verenigingen het over iets eens zijn. Een tekort aan spelers voor je eerste elftal, gekker kan het bijna niet worden maar wat mede komt omdat de amateurvoetbalwereld niet meer van de verenigingen is. De amateurvoetbalwereld is namelijk van de voetballers en voetbalsters en van de ouders van de jeugdleden. Die maken de dienst uit en niet de verenigingen. Dat zal misschien weer negatief overgekomen maar het is wel de realiteit. De afgelopen drie weken heb ik 45 trainers aan de telefoon gehad en met regelmaat kwam naar voren dat de tijden zijn veranderd. Natuurlijk zijn ze er nog die alles voor hun hobby, wat het voetballen toch is, over hebben. Maar dat is wel steeds meer een uitstervend ras. De KNVB heeft ooit het amateurvoetbal een vinger gegeven door het spelen op een andere dag toe te staan. Dat hadden ze nooit moeten doen. Je speelt op die datum en speel je niet dan krijg je drie punten in mindering. Dat is voor iedereen duidelijk, van lijnentrekker tot kantinemedewerker, iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Dus om de degene die mij negatief vinden even tegemoet te komen is hier de oplossing. Vanaf het weekend van 2 1 en 22 september is het verhaal simpel. Geen team in de wei kunnen brengen is gewoon drie punten in mindering en wat heel simpel te controleren is. Want dankzij de digitale wereld is het DWF een paar uur later al bij de KNVB gearriveerd. Het zal even slikken zijn maar dit is in mijn beleving de enige manier om het amateurvoetbal in de lagere regionen weer op de rails te krijgen.