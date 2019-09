Het schoppen is logisch wanneer je nergens op terugkomt zoals is belooft

Johan het is heel gemakkelijk elke keer jou ongenoegen over de KNVB (en vd Zee) op dit boek neer te zetten. Wat ik mis in de onderwerpen die je benoemd is een oplossing voor de zaken of hoe het anders kan/moet. Denk/doe mee (in een ledenpanel bijv.). Met alleen maar overal tegenaan schoppen bereik je niks, integendeel. Kom met een idee!Het bovenstaande stond er als een reactie op mijn artikel over de in vele ogen idioterie over een te behalen spelregelbewijs. Een reactie die mag. Want wanneer je niet tegen reacties kunt moet je niets schrijven of zeggen. En dat is nu precies datgene wat ik wel doe en ook blijf doen. Sinds december 2009 heb ik mijn eigen website www.puurvoetbalonline.nl en wordt ik met regelmaat geconfronteerd met zaken binnen het amateurvoetbal die mij oprecht verbazen. Zo schreef ik na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen een artikel over het pasjessysteem wat zo lek als een mandje was. Doordat artikel zocht de redactie van Nieuwsuur contact gezocht en werd er aandacht aan dit onderwerp besteed. Natuurlijk kreeg de bond daar wat van mee en ik kreeg te horen dat men contact met mij zou zoeken om eens over dit wel groot probleem te praten. We zijn ondertussen ruim zes jaar verder maar de KNVB moet nog bellen. Daar was ook het onderwerp, de vele papierenwedstrijden in de B-categorie. Daar schreef ik een in de zomer van 2017 een artikel over voor de Oostermoer en had daarvoor contact met ‘Zeist’. Men schrok wat ik toen vertelde en men zou er op terugkomen maar wat nog moet gebeuren. Datzelfde voor de idioterie rond het Walking Football in Nederland. Binnen de regels van de bond is het verboden dat er bij Walking Football gerend wordt. Maar dan vraag ik mij af wie dat filmpje van Telstar op de officiële site heeft geplaatst. Een filmpje met alleen maar rennende en soms in het wilde weg trappende voetballers die precies laten zien hoe het niet moet. Dat zijn nog maar een paar voorbeelden van waarom ik niet heel veel heb met een logge organisatie waar ik helaas lid van moet zijn om te mogen voetballen. Dat wel/niet mogen voetballen, geldt ook voor het spelregelbewijs die een kleine groep moet halen en waar wat reacties op kwamen: