Bedankt trainers …..

Opeens is het klaar. Opeens heb je je eigen deadline gehaald in liggen er in totaal vijfenveertig bijdrages voor de voetbalbijlages in totaal vijf regionale kranten op de diverse redacties.Enkele weken voordat de diverse competities beginnen is daar het moment dat het weer gaat over de diverse voetbalbijlages wat het nodige voorwerk vraagt. Zo wordt het kijken waar er trainer mutaties plaats hebben gevonden en bij een verandering de telefoonnummers van de trainers op te sporen. Wat dat betreft ben ik op het gebied van het meewerken aan de voetbalbalbijlages nog van de oude stempel. Geen standaard vragen aan trainers sturen maar in een telefoongesprek horen wat de verwachtingen zijn. Er wordt weleens laatdunkend over de verhaaltjes van de trainers gedaan maar wat ik een beetje lullig vind. Natuurlijk komt het linkerrijtje, een periode of handhaven regelmatig voorbij. Dat is logisch want dat is datgene waar het voor de trainers en hun team om draait. Je kunt wel ‘even’ gaan roepen dat je kampioen gaat worden maar zo werkt het natuurlijk niet. Dan krijg je als trainer de rekening gepresenteerd in de vorm van dat iedereen van je wil proberen te winnen. Zo werden het in totaal vijfenveertig gesprekken die stuk voor stuk mooi waren. Ze waren mooi omdat alle trainers, en niemand uitgezonderd, de tijd namen om hun medewerking te verlenen. Nu ik de voetbalbijlages voor meerdere kranten al een aantal jaren doe werkt mijn werkwijze perfect. Even een berichtje sturen met de tekst, wanneer ben je bereikbaar voor de voetbalbijlage en het gaat lopen. Al snel komen de eerste berichtjes terug en kan het beginnen. Zo was Gerard Wiekens, als trainer van Noordster, op maandag 27 augustus de eerste en was Kenny Koning, als trainer van Rolder Boys, op dinsdag 10 september de laatste. Daar tussen zaten dus drieënveertig collega’s van beide mannen die dus precies eender dan Gerard en Kenny hun eigen verhaal hadden. Zo bleek soms in een gesprek dat ik samen met de trainer een paar dezelfde kennissen had of bleek opeens dat een trainer na een aantal jaren afwezigheid weer terugkeerde als hoofdtrainer. Maar ook waren er die aan hun zesde seizoen bij dezelfde club begonnen en de hoop uitspraken dat de promotie, waar ze een paar keer dichtbij waren, nu wel ging lukken. Dat waren er meer die dat hoopten te bewerkstelligen. Maar er waren ook genoeg die wisten dat het een loodzwaar seizoen ging worden. Een loodzwaar seizoen omdat er een vijftal sterkhouders was vertrokken en niemand voor in de plaats was gekomen. Zo hadden alle trainers hun eigen verhaal en wat ik nooit had geweten wanneer ik vijf standaardvragen had rondgestuurd. Want door de vijfenveertig telefoongesprekken ga ik ook nu weer vijfenveertig clubs volgen en hoop ik oprecht dat de vijfenveertig trainers hun doelstellingen halen. Want na vijfenveertig leuke gesprekken is dat iets wat ze meer dan verdienen.