Spelregelbewijs ? Wat een onzin !

Enkele dagen geleden kreeg ik een brief onder ogen die mij deed beseffen dat men bij de KNVB nu echt een vloeiende aanval te ver was gegaan. Een brief met wat de sancties waren wanneer A-junioren of senioren geboren in of na 1998 niet in het bezit zijn van een spelregelbewijs. Want na een zevende ‘overtreding’ zou er een schorsing voor vier duels, waarbij twee voorwaardelijk, volgen en kreeg de club een boete van 200 euro per speler/speelster.Toen ik de brief las dacht ik even aan een aflevering van Bananasplit waarbij deze club er als slachtoffer ingeluisd was. Maar even navraag doen zorgde dat het geen ‘gekkigheid’ was maar pure ernst. Van het spelregelbewijs heb ik weleens gehoord maar dat was op summiere wijze. Wat ik er van hoorde was dat een groep junioren een spelregeltoets moet doen omdat ze anders niet mogen spelen. Kort gezegd ze moeten de spelregels kennen om te mogen voetballen. Een beetje navragen leert je hoe dat invullen van een test in zijn werk gaat. Er wordt in veel gevallen een deskundige vanuit de club ingeschakeld die de jeugd ’helpt’ met het beantwoorden van de vragen. Hulp waar het jeugdlid blij mee is. Want hij/zij mag voetballen zonder dat hij/zij de regels kent. In het kader van, wie houdt wie voor de gek, weer een blamage van een bond die als sterk punt heeft dat het aan alle kanten besodemietert wordt. Want tachtig procent van de toetsen worden door een terplaatse deskundige beantwoord en die keurig door de jeugdleden worden overgenomen. Vervolgens zijn ze ‘geslaagd’ voor de toets en is het …voetballen maar. Hoe anders is het voor de vereniging of jeugdspeler waar geen terplaatse deskundige rondloopt die de jeugdleden kan helpen. Die zijn even de Sjaak want een brei aan vragen, waarbij de nieuwe regels nog niet eens meedoen, gaan voor problemen zorgen. Want zorgt een club niet voor hulp dan is het niet ondenkbeeldig dat de jeugdspeler er helemaal klaar mee is en overstapt naar een sport waar hij geen toets hoeft te doen om te mogen sporten. Maar de KNVB heeft weer eens schijt aan een deel van zijn leden en denkt daarnaast dat de eerder dan 1998 geboren voetballers of voetbalsters de regels wel weten. Ik durf te zeggen dat ik de ruim tachtig regels ook niet weet en ook niet van plan ben om ze te leren. Dat geldt natuurlijk ook voor heel veel voetballers die, jong of oud, een potje willen ballen en geen toetsen willen maken om dat te mogen doen. Dat je daar als bond als sanctie een boete van 200 euro voor de club en een schorsing voor de speler/speelster op durft te zetten gaat natuurlijk alle perken te buiten. Als bestuurslid van een club zou ik het wel weten. Gewoon een deskundige inhuren voor 200 euro en die zooi met je jeugdleden in laten vullen. Scheelt je een hoop poen en de jeugd kan voetballen. En dat ze de spelregels dan niet kennen maakt niet uit. Want van degene die zijn spelregelbewijs wel heeft behaald kent het merendeel de spelregels ook niet. ..