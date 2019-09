Mijn weekendmoment : Een saai weekend..maar niet heus

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Het weekend van 7 en 8 september was op en rond de velden maar een saai weekend. Er gebeurde namelijk maar weinig waar je je over kon verbazen, met bewondering naar kon kijken of met afgrijzen of pretoogjes op kon reageren. Het was een ‘kabbelweekend’ dat dankzij de ‘New Wave’ van de KNVB door Oranje met een 4-2 zege op de Duitsers werd begonnen. Duitsers die de komende maanden de kunst in Nederland af komen kijken zoals de club van Michael en Jan Dirk dat enkele maanden geleden nog in Duitsland wilde doen. Maar die gekkigheid is, dankzij Frenkie, Mathijs, Virgil en Georginio, weer overgewaaid en ziet de wereld er voor JD en Mich opeens heel anders uit. Waar de wereld er nog niet anders uitziet is in het jeugdvoetbal. Waar Jan Dirk en zijn hondstrouwe volgelingen, die natturlijk ook een hypotheek moeten betalen, roepen dat het alleen maar draait om plezier denken de diverse jeugdtrainers/ leiders daar anders over. Want iets anders kan ik niet bedenken wanneer ik de berichtgeving op de sociale media lees. Nergens lees ik iets over processen en het doorontwikkelen van talenten. Ook lees ik niets over het inpassen van meiden in een team met jongens en andersom. Wel lees ik de euforie van de diverse bekersuccessen waarbij uitslagen met meer dan twintig goals verschil geen uitzondering zijn. Ook valt er weinig te vertellen over het bekertoernooi bij de senioren waar er ploegen zijn die honderd kilometer heen, en dus ook terug, moeten rijden om hun derde bekerduel te spelen. Een bekerduel om des keizersbaard want met respectievelijk een punt voor de gasten en nul voor de thuisploeg zijn beide teams al uitgeschakeld. Zo werd het een rustig weekend want ook het filmpje https://www.knvb.nl/doe-mee/voetbalvormen/walking-football?fbclid=IwAR1cxTqaHarcXrWaRreyTjUZmG2EYKm3u0a6qWbDO8vojfmdv3ASnDAZ0Ts zorgde niet dat de pannen van het dak van ons er niet beter op wordend huisje aan de Pepereweg waaiden. Maar het was wel een hilarisch filmpje wat de KNVB op zijn eigen site plaatste. Waar het volgens de regels van de bond verboden is om te rennen deden ze het bij de Telstar-Oldstars anders. Daar kon de plaatselijke Roelof Luinge fluiten wat hij wilde maar veel indrukt maakte dat niet. Dan is het hilarisch om te zien dat een bond dit als de ‘New Wave’ richting het Walking Football op zijn eigen site zet. Een actie waarmee het zijn eigen ambassadeur ‘Paco’ Swart buitenspel zet. Want als ondertussen 81-jarige gaat dat Sjaak dat rennen niet meer lukken al denkt Sjaak van wel. Maar in het filmpje had Nardi het naar zijn zin maar deden hij en zijn voetbalvrienden het niet goed. Want ook nu weer werd zichtbaar dat de regels zoals in Bedum gehanteerd nog het dichtst bij de regels van de KNVB liggen. Maar het probleem is dat niemand van de KNVB of uit het korps der spelleiders van de KNVB en FC Groningen dit in Bedum komt bekijken. Men zegt dat wel toe maar daadwerkelijk komen is wat anders. Wat was het een gevlieg en gedraaf bij de Telstar Oldstars waar voor Andries Jonker, kan als hoofdtrainer de Oldstars trainen er wel bij doen, nog het nodige te verbeteren valt. Maar, en daar moest ik in een verder maar saai weekend ook aan denken, dat geldt ook voor ons als SV Bedum Oldstars waar nog wat te verbeteren valt. Zo kan het niet zo zijn dat spelers zichzelf de diepte insturen, vervolgens als een Henri Buitenzorg als in zijn beste jaren, achter de bal aanrennen om vervolgens tot scoren komen. Wat ook niet moet is dat er ‘defenders’ voor het doel liggen om het ‘fort’ met gevaar voor eigen leven te verdedigen maar het meevoetballen daardoor overslaan. Want we mogen best wat van de rest van Walking Footballend Nederland vinden maar ook wij hebben nog wat verbeterpunten zodat de p van plezier weer een P van plezier gaat worden.