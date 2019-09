Training SV Bedum Oldstars vroeg om het ingrijpen van de VAR.

De training van de SV Bedum Oldstars stond deze woensdag in het teken van de terugkeer van Nanno, heerlijke koffie, cake van Piet, het laatste nieuws uit de ziekenboeg en de hunkering naar Danny Makkelie.Mijn ‘ervaring’ als sportverslaggever heeft mij geleert dat veel opschrijven dikke onzin is . Want opeens kan er wat gebeuren wat zorgt dat je de rest van je aantekeningen weg kunt gooien. Dat was bij deze eerste training in september ook het geval. Het conditionele aspect werd met overgave gedaan, de pass/trapvorm liep als een tierelier, Erik, proces’ Ten Hag zou hebben staan watertanden, en ook de oefening ‘hand in hand kameraden' was er een waar de postduiven op het dak van de kantine vrolijk van werden. Tot zover viel er dus nog niets te noteren waar als snel verandering in kwam. Want direct in onze eerste partij ging het helemaal fout. Door de arbiter werd er namelijk een strafschop gegeven omdat Wessel Hoekzema, ook wel Japie Stam genoemd, een sliding zou hebben gemaakt. Een sliding die binnen de regels van het Walking Football verboden is. Maar was het wel een sliding van Wessel en waar de meningen duidelijk over verschilden. Waar de arbiter naar de stip wees waren er, zowel bij partij A als B die daar duidelijk anders over dachten. Ik ben eerlijk, ik liet mijn ongenoegen over deze, in mijn ogen, mispeer van de arbiter luid en duidelijk horen. Daar doe ik niet moeilijk over. Want of het vroeger nu op het UMCG was of op het voetbalveld , ik hield mij niet stil waarbij het grappige is dat dit mij op het UMCG meer schorsingen heeft ‘opgeleverd’ dan dat ik ooit door mijn ‘vrienden’ van de KNVB ben bestraft. Maar woensdagmorgen smachtte ik naar de aanwezigheid van Danny Makkelie als de beste VAR-arbiter die Nederland heeft. Want zeker weten, Makkelie had de arbiter naar de kant laten komen om te laten zien dat het geen sliding van onze Japie Stam was. Want de dichtstbijzijnde tegenstander zat bijna bij café Koning op het terras waarbij ook nog eens duidelijk zichtbaar was dat Wessel uitgleed over een grasspriet die niet in de juiste lengte gekamd was. Maar helaas was er geen VAR en stond de camera van ‘Lucky TV op zwart ’. Het team van het station wat de beelden maakt van de duels op het hoofdveld was deze morgen namelijk bezig met het voorbereiden van een interview met ‘Red Shoes ‘ Otman die een interne transfer naar het 45+ voetbal had gemaakt. Een overstap die gezien zijn leeftijd van rond de 50 ook volstrekt logisch was. Zo waren er dus geen beelden om het ongelijk van de arbitrage aan te vechten zodat de penalty binnen werd geschoten. Een ‘pingel’ met gevolgen want opeens liep het niet meer bij ons . De bal leek wel vierkant, het vrijlopen werd vergeten, de defensie had niets meer van het ooit zo zwaarbewaakte gevangeniseiland Alcatraz waar geen muis in of uit kwam. En een goed lopende aanval was even sporadisch als dat er een goed plan uit Den Haag komt. Kortom ons team had nog wel tot de dag kunnen voetballen dat Pasen en Pinksteren op een dag vallen, maar iets winnen was niet gebeurd. Zo werd het voor ons een minitoernooi met geen punten maar die gelukkig onder meer aangename temperaturen werd gespeeld dan een week eerder. En daarnaast weten we via een chirurg, ook iemand die denkt dat mensen ‘BUT’ op hun voorhoofd hebben staan, wat we moeten doen om aambeien te voorkomen. Dus wat dat betreft was het weer een ‘leerzame’ ochtend.