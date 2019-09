Mijn weekendmoment: Dankzij de ‘paradijsvogels’ is het amateurvoetbal reddeloos verloren.

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Het voetbalseizoen is weer begonnen en dat betekent dat niet alleen het balletje weer rolt maar dat dit ook weer geldt voor de bijzondere momenten. Zo was daar op de zaterdag opeens het bezoek van kleindochter Maud die haar eerste echte stapjes op het voetbalveld zette en waar opa in stilte van hoopt dat er nog velen gaan volgen. Maar mocht ‘powerlady’ later bedenken dat ze bijvoorbeeld turnen, volleybal of zwemmen leuker vind dan is dat ook prima. En dan staat opa daar langs de lijn of zit hij op de tribune. Maar in het eerste echte voetbalweekend ging het ook veel over de teloorgang van het amateurvoetbal. Een teloorgang op het gebied van dat er op het gebied van ‘afgelastingen’ steeds vaker maar wat aangerotzooid wordt. Dit kwam natuurlijk in de twee bestuurskamers ,waar ik dit weekend de opstellingen voor mijn twee duels kwam halen, aan de orde. Niet vreemd vond ik dat ik dezelfde mening hoorde over dit geneuzel dan wat ik vrijdag schreef en waar via de sociale media het nodige commentaar op kwam. Er waren namelijk wat ‘paradijsvogels’ die vonden dat het allemaal wel een beetje meevalt in de B-categorie. Vreemd genoeg hoorde ik bij mijn bezoeken aan twee bestuurskamers heel andere verhalen. Iets wat mij niet vreemd in de oren klonk omdat dit precies het beeld is wat ik ook vorig jaar, en de jaren daarvoor, meerdere keren hoorde. Zaterdagmorgen hoorde ik het verhaal van een team die al had afgezegd voor een duel op zaterdag 7 september omdat ze onderbezet waren. Ook was er een ploeg die op zaterdag 14 september niet kon spelen want er was een uitje gepland. Verder had een team zich uit de beker teruggetrokken terwijl de club over, op papier, nog zeventien teams beschikte. Maar dat laatste gold ook voor een club met zeven teams die een elftal uit het bekergebeuren terugtrok. Zo zijn er legio voorbeelden in nog maar het bekertoernooi. En dan mogen enkele ‘paradijsvogels ‘ vinden dat het wel meevalt, velen met mij vinden het een zootje in de onderste regionen van het amateurvoetbal. Ze moeten veel strenger straffen was een opmerking en met ‘ze’ werd de KNVB bedoeld. Vroeger was niet opkomen drie punten in mindering en een boete maar nu mag er ‘gewoon’ afgelast wordt. Ook hoorde ik de opmerking, er wordt niet gevraagd of je wilt verplaatsen maar het wordt je opgelegd. Ik ben heel eerlijk, als ik wedstrijdsecretaris zou zijn konden ze een figuurlijke middelvinger krijgen. Er werd namelijk helemaal niets afgelast. Er zijn gelukkig nog wedstrijdsecretarissen die niet aan dat circus meedoen en notoire ‘afgelasters ‘ gewoon een, bezoeker niet opgekomen, geven. Dat zouden er meer moeten doen zodat de KNVB ze na twee, of nog beter, één BNO uit de competitie kan gooien. Daar ging het dus in het eerste voetbalweekend over waarbij ik niet de illusie heb dat het beter gaat worden waar het gaat om ‘illegale’ afgelastingen. Want zolang er ‘paradijsvogels’ binnen het amateurvoetbal zijn die blijven roepen dat het allemaal wel meevalt, is het amateurvoetbal reddeloos verloren.