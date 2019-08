Daarvoor is het ook de B-CATEGORIE. Dat is het risico van een teamsport….

Gisteren was er de nodige commotie waar het ging over de teams die zich hadden teruggetrokken uit het Bekergedrocht voor amateurs. Commotie waar ik een paar regels met mijn mening over schreef maar waar niet iedereen het mee eens wasHet bekergedrocht zorgde gisteren bij veel verenigingen voor de nodige ergernis omdat er teams waren die niet in actie konden komen. Die konden dat niet omdat er verenigingen waren die kwamen melden dat een van hun teams door personele problemen niet kon spelen. Er waren verenigingen die daardoor zagen dat hun tweede en derde elftal niet in actie konden komen. Dat zorgde voor een brok irritatie wat ik wel, maar sommige van mijn volgers op de sociale media, niet begrepen. Ik werd afgeschilderd als iemand dat alles eens wat minder negatief moest benaderen maar wat voor de B-categorie binnen het amateurvoetbal onmogelijk is. Dat bleek ook wel uit de reactie,. Dit vind ik toch een partij bullshit want met dit antwoord laat iemand zien dat hij niet weet hoe het er in de B-categorie toegaat. Dan weet hij bijvoorbeeld niet dat er honderden wedstrijden schriftelijk worden afgewerkt, dan weet hij niet dat er jaarlijks duizenden duels ‘afgelast’ worden omdat team A of B personele problemen heeft. Maar hij weet ook niet dat wedstrijdsecretarissen uitgescholden/bedreigd worden wanneer ze niet willen meewerken aan een ‘afgelasting. Dat weet hij niet en dat kan. Maar ik weet het wel omdat het mij talloze keren is verteld. Precies eender dan dat ik minimaal dertig keer per seizoen hoor dat het in de B-categorie van het amateurvoetbal een losgeslagen bende is. Zo is het ook geen uitzondering meer dat geschorste spelers onder de naam ‘Jopie Schraap mij de wortel’ gewoon kunnen voetballen. Dat kan allemaal omdat het controleren van kaarten in het B-gedrocht even veel gebeurt dan er schapen op de maan lopen. Maar het vreemde is, wat in de B-categorie als normaal wordt gezien, voetballen wanneer het ons uitkomt, krijgt ook steeds meer grip op de A-categorie. Want ook daar was het gisteren al raak. Ook in die categorie ging op vrijdagmorgen rond 09.00 uur in de ochtend de telefoon en werd er doodleuk gezegd dat het derde zich had teruggetrokken uit het bekertoernooi. Gisteren opperde ik het plan om bij dit soort acties een club met zijn lagere teams voor twee jaar uit het bekertoernooi te kieperen. Dat was volgens een volger een te negatief beeld. Daar denk ik toch wat anders over want wil de KNVB de B-categorie in het amateurvoetbal nog een beetje serieus nemen dan moeten ze de mensen die dit verkondigen,maar niet serieus nemen. Want dan weet ik een ding zeker, met de B-categorie komt het dan nooit meer goed en met de A-categorie gaan we dezelfde kant op.