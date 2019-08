Teams die afzeggen? Clubs voor twee jaar uitsluiten van het bekergedrocht

De gekte is weer begonnen. Nog voor dat er in een officiële wedstrijd tegen een bal getrapt is regent het al weer afzeggingen in het bekertoernooi voor de lagere teams.Als Walking Footballer ben je absoluut bevoorrecht. De enige reden is dat er een training of toernooi niet door kan gaan is wanneer het stevig gesneeuwd heeft of dat opdooi roet in het eten gooit. Hoe anders is dat binnen de lagere regionen van het amateurvoetbal, in de volksmond ook wel B-categorie genoemd. Ik zou de benaming B-categorie trouwens veranderen in ‘We doen maar wat-competitie’ want men is nog niet eens aan eerst het bekertoernooi begonnen of het is al een zootje. Teams die zich opeens terugtrekken omdat men er achter komt dat 24 flesjes bier een kratje compleet maken maar je met dat aantal geen twee teams kunt bemannen. Helemaal nu het morgen, zaterdag 31 augustus, nog een keer tropisch warm gaat worden zijn er die in ruil voor een dolle duikavond vast doen wat de partner graag wil. En helaas voor de teamgenoten en tegenstanders is dat niet tegen een bal trappen. Daarom zullen er wat appjes rondgevlogen zijn, en nog vliegen, met de mededeling dat er omstandigheden zijn dat er niet gevoetbald kan worden. Dat zorgt dan weer voor een appje, heel soms wordt er gebeld, dat men zich terugtrekt voor het bekertoernooi. Een bekertoernooi voor de B-categorie waar ik evenveel mee heb als het songfestival dat in of Rotterdam of Maastricht ons land binnen komt vallen. Veel teams gebruiken het gedrocht echter als voorbereiding op de competitie en wat ergens logisch is maar ook niet. Toen ik nog als jeugdtrainer actief was had je het bekergedrocht nog niet en maakte je een eigen oefenprogramma. Dat deed je telefonisch en dan sprak je samen wat af. Dan was je niet afhankelijk van het afzeggen van figuren waar ik het een raadsel van vind dat ze überhaupt nog tegen een bal trappen. Ik weet zeker dat wanneer ik nu nog in competitieverband zou voetballen, en steeds met deze bullshit geconfronteerd zou worden, het snel klaar zou zijn. Dan zocht ik snel een andere sport waar ik geen last had van de ‘grappen en grollen’ die het amateurvoetbal steeds meer teistert. Van twee verenigingen weet ik nu de namen en de sociale media kennende ben ik niet de enige. Twee verenigingen die waarschijnlijk niet door onze ‘watjes-bond’ gestraft gaan worden maar wat prima kan. Gewoon alle teams uit de B-categorie voor twee jaar van dat Beker-gedrocht uitschakelen zodat ze wanneer ze een oefenprogramma willen ze bij de clubs moeten vragen die ze dit jaar in de zeik hebben gezet door zich om ‘vijf voor twaalf’ af te melden