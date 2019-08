Training SV Bedum Oldstars was ‘operatie Braadpan.”

De training van woensdag 28 augustus was niet leuk. Dat kwam niet omdat onze tijdelijke trainer ‘De Kuit ‘ geen goede oefenstof had maar dat zat hem in het feit dat te snel oplopende temperaturen in combinatie met gloeiend heet nepgras het trainen onmogelijk maakte.De training van woensdag is er een die we maar snel moeten vergeten. Niet omdat Johan Kuiters zijn trainingen niet goed had voorbereid maar wel omdat het simpelweg te warm was om een sprintje te trekken. Wat dat betreft werden de partijtjes gespeeld volgens de regels van de KNVB en Ouderenbond maar waar niemand ook woensdagmorgen niet echt vrolijk van werd. Ik moet eerlijk zeggen dat een uurtje bezig zijn op deze warme woensdag voldoende was. En had ik geweten dat de temperatuur zou snel op zou lopen dan was het geen retourtje Ezinge-Bedum geworden. Maar gedane zaken nemen geen keer maar trainen onder deze omstandigheden overkomt mij niet nog een keer. Zo werd het een korte training waar ik, in het kader van, ik ben druk met de voetbalbijlages ook niet veel over te melden heb.Dus even geen nieuws over:-Otman die vorige week Nederlander is geworden en ook nog aan de knip moest omdat zijn dochter ging trouwen. Wat dat laatste betreft gaan er geruchten dat hij binnenkort invalbezorger van de NRC in Maastricht wordt.-Over Maastricht gesproken… ook dat is geen onderwerp wat op deze training werd besproken. Want wie interesseert het nu of Rotterdam of Maastricht het songfestival mag organiseren-We hadden het er ook niet over dat Bram de juiste keuze had gemaakt door met zijn vriendin Sietske een dagje naar Borkum te gaan. Een gezien de temperaturen in de braadpan een juiste keuze-We gaan hadden het ook niet over de ijskrabber van Bedum die zijn materiaal weer op orde had en voor de eerste keer weer op een training aanwezig was-Ook ging het niet over Ronald die ondanks een scheenbeenblessure toch op de training was. Op zich knap wanneer je weet dat hij rond de middag in het Martini werd verwacht voor een foto. Ronald had voor het Martini gekozen omdat daar de spelers van FC Groningen ook werden behandeld. Voor mij zou dat juist een reden zijn om niet naar het Martini te gaan maar dat is weer een ander verhaal.-We hadden het ook niet over de kansen van Bedum 1 tegen Winsum en ook de transfer van onze kleine ‘Jappie’ van Groningen naar PSV was geen thema. Fledderrianus mag een fles champagne opgezopen hebben maar volgens wordt hij voor zijn werkzaamheden prima betaald.-Ook hadden we het niet over het trainingspak van onze bokser ‘Mike’. ‘Mike heet eigenlijk Adem of iets wat ongeveer zo klinkt maar ‘Mike’ bekt wat beter en dus even voor alle ‘stars ‘ en onze fans langs de lijn, Adem heet vanaf nu ‘Mike’ . Gebeurt dat niet dan moet er een euro in de boetepot. Een pot die men wil gebruiken om de Nederlandse ambassade in Iran om te kopen. Want de ‘laaielichters’ daar besloten om geen visum aan de Iraniërs te verstrekken. Alle twaalf hebben ze een gezin en elf van de twaalf zelfs kleinkinderen. Maar dan zijn er een stelletje hotemetoten die verwachten dat de mannen niet naar Iran terugkeren. Ik zeg vaak bij de KNVB zit een groot aantal mensen dat niet weet of er lucht of zand in een bal zit. Maar op de Nederlandse ambassade in Iran is vast niemand opa en oma….-Maar ook daar hadden we het niet over en wat ook gold voor hoeveel zeemeerminnen en goudvissen onze Baywatcher from Engelbert al had gered. Een Baywatcher die ook nog even tijd had om op de nationale voetbaldagen van FC Groningen aanwezig te zijn. Maar dat, zo zou Cruijff gezegd hebben, is logisch. Want ben je met je voetbalteam het uithangbord voor het Walking Football in Groningen dan moet je er ook zijn ….Zo werd het dus een wat ,,saaie' training die voor de derde keer onder voortreffelijke leiding stond van ‘De Kuit’ en waarvoor dank Johan