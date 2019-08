Training SV Bedum Oldstars.. morgen regent het weer…en een helikopter

Woensdag stond de tweede training voor de SV Bedum Oldstars op het programma. Een training die in het teken stond van veel met de bal doen, een toenemende druk op het Iran-comité en een vreemde helikopter.De morgen begon met koffie want Aldrik en Dineke waren ook weer terug van een vakantie die hun naar verre oorden in Bedum en omstreken had gebracht. Een koffieketel geeft ook direct een ander beeld in een kantine. Een wat vrolijker beeld en wat nodig was na een avond waarop Ajax het moeilijk had tegen Apoel Nicosia. Dat kan dat je het als favoriet lastig hebt want de underdog heeft dan niets te verliezen. Nadat de fratsen van de Ten Hag-brigade besproken waren ging het al snel richting de kleedkamer. In de kleedkamer der talenten was het rustig. Ger Bolhuis was nog niet terug, Hans Spier sukkelde nog met fysiek ongemak, Cor Smid zat nog ergens op de Oceaan met zijn jacht en ook Geert Brands was er niet. De vader van Luuk verwacht namelijk een strenge winter die weleens vroeg in kan vallen. Dat zorgt dat hij op dit moment druk is met het slijpen van zijn ijskrabbers. Want als dé ijskrabber van Bedum moet het materiaal wel in orde zijn wanneer de winter om de hoek komt zeilen. Ook onze Bomber in onze kleedkamer en daar deden verschillende verhalen over de ronde. De een noemde zijn verjaardag van een paar dagen eerder de reden en een ander had het over een revalidatietraject. Er klonken echter ook geluiden over het klooster in Vught waar Tonnie op het gebied van het spreken van het Arabisch nog even een versnelde cursus wilde volgen. Wanneer we het over de komst van de Iraniërs dan komt 1 september snel naderbij. Een komst van twaalf Iranezen die de gemoederen al aardig bezighoudt en wat deze woensdag al was te merken. Zo ontbraken ook Bert Eillert, Wim Keizer en Martin Broekmans op de training. Waren Massoud en Jabbar niet in een ‘tolle Verfassung ‘ en schoot Peter Rolf volgens trainer ‘De Kuit’ van de negen ballen er ‘tien’ de bosjes in. Kortom, er staat wat spanning op het organisatiecomité. Ondertussen cirkelde er ook een helikopter boven het sportcomplex en samen met Jacob Venema kwam ik tot de conclusie dat dit een wentelwieker van de geheime dienst van Iran was. Die wilden even met eigen ogen zien of er inderdaad wel een sportcomplex in Bedum was waar hun nationale Walking Footbalteam moest spelen. Na een twintigtal minuten vertrok de wentelwieker en ging het verder met een training waar de bal de hoofdrolspeler was. Een positiespel met daarna een pass/trapvorm wordt iedere voetballer blij van en dat was woensdagmorgen in Bedum niet anders. Doordat er wat ‘stars’ afwezig waren kwamen we niet tot vier teams van 5 maar waren er twee die bestonden uit vier. In de partijtjes werd er weer met de nodige inzet gespeeld wat de man die oud-Vitessespeler Theo Jansen het voetballen heeft geleert een ‘zware’ blessure opleverde. In een persoonlijk duel met Jan van Dijk, die zijn voorouders van de Schotse Hooglanden komen, kwam Ronald met een ei op zijn scheenbeen naar buiten. Een ei hoort erbij maar dit ei was even niet eetbaar maar deed wel pijn. Maar er is iets van ‘even kusje erop’ maar dat mag Seija doen als een toegewijde echtgenote. Maar het ei zorgde even voor wat emotie maar het is zoals Martine altijd zegt … vandaag maken ze zich druk om niks en morgen regent het weer …