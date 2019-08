De eerste training SV Bedum Oldstars met de comeback van Bram.

Woensdag 14 augustus stond in het teken van de eerste training van de SV Bedum Oldstars. Een eerste training die werd bezocht door in totaal 21 ‘stars’ en wat een prima opkomst mocht worden genoemd.Ik was al vroeg in Bedum waar de koffie deze woensdag nog niet pruttelde maar er wel een delegatie van het Iran-comité zat te wachten. Dit omdat we namens deaandacht wilden geven aan de komst van het ‘Nationaal Walking Football-team’ van Iran. Het gesprek ging, ondanks de bekende geluiden van Harry vlot zodat wij ons rond kwart voor tien bij de groep konden melden. Een groep waar ook Bram Bakker zich tussen bevond en wat door iedereen als verheugend nieuws werd gezien. Voor de zomerstop had Bram een pittige operatie moeten ondergaan maar onze nestor was nu weer dusdanig fit dat hij de kicksen weer aan kon trekken. Kicksen die nieuw en groot waren maar dat mocht de pret niet drukken en ook de nieuwe voetbalbroek was van een prima kleur en pasvorm. Maar over de voetbalkousen komen binnenkort Kamervragen want een blauw broekje en paarse sokken is bijna hetzelfde als een rookvrij sportcomplex waar nog peuken liggen. Want beide kan natuurlijk niet. Dus wat dat betreft moet Bram zijn ‘schat’ nog een keer overzien en een paar blauwe sportsokken gaan kopen en moet de ‘peukencontrole’ nog verder uitgebreid worden waarbij de camera’s van Voetbal-tv een prima hulpmiddel zijn. Na de gebruikelijke oefeningen zonder en een paar met bal ging het rond kwart voor elf eindelijk los met de partijvormen. Ik had deze zomer op sportief gebied niet stilgezeten maar om nu te zeggen dat de beentjes deden wat het hoofd wilde was niet zo. Om met commissaris De Cock te spreken, ik had moeie poten en niet te zuinig ook. Ondanks dat werden het drie aardige partijtjes en werd er door ons team niet een keer verloren. Zo kwam er rond half twaalf een einde aan een eerste training en waar in de kleedkamer nog een vervolg op kwam. Opeens ging het over de stars die er nog niet waren. Stars die nog wat in de lappenmand zaten of op vakantie, zoals coördinator Jan van Woudenberg, waren. Maar er was ook een ongeoorloofd afwezig want ‘Der Bomber from Bedum, in de wandelgangen Tonnie Niemeijer genoemd, was niet aanwezig. Nu gebeurt het wel vaker, zie Romario ooit bij PSV, dat ze wat later komen en dat speelde nu ook in Bedum. Ooit ging de helaas veel te vroeg overleden Johan Cruijff met zijn Danny naar Milaan om inkopen te doen i.p.v. dat hij zich bij Oranje kwam melden. Dat noemen we ook wel vedetteneigingen en dat liet ‘Der Bomber’ woensdagochtend ook zien. Op de eerste training direct met je echtgenote op pad gaan is gewoon slecht wanneer dat ook nog op een van die zes andere dagen van een week. Maar natuurlijk heeft dat gevolgen voor de ‘Interland’ tegen Iran. Gezien het niveau op deze eerste training is Der Bomber, denk ik, kansloos waar het gaat om een basisplaats. Dat gaat hem echt niet worden want Adem heeft zijn positie van een veel sleurende spits overgenomen. De man die in vroegere tijden Mike Tyson nog de ring heeft uitgeslagen scoorde op deze training namelijk drie keer. Maar gelukkig krijgt Tonnie nog drie kansen om zich in de basis te spelen voordat dat het ‘Nationaal Walking Football-team’ van Iran op 11 september in Bedum een toernooi speelt tegen een paar selecties van SV Bedum Oldstars. Maar of ‘Der Bomber’ dat lukt om zich de A-selectie te spelen is nog maar de vraag……