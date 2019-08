Eerste training SV Bedum Oldstars: De P van plezier komt er weer aan

Nog een paar dagen dan gaat het seizoen van de Walking Footballers van de SV Bedum weer van start. Een seizoen dat in het teken zal staan het bezoek uit Iran, een jubileum maar hopelijk vooral in de P van plezier.Op woensdag 14 augustus gaan we weer beginnen met de wekelijkse trainingen van de SV Bedum Oldstars. Dat stond namelijk in de mail van coördinator Jan van Woudenberg. Een eerste training die nog even zonder koffie, thee en andere dorstlessende dranken zal gebeuren want de kantine zal voor de Walking Footballers op 21 augustus voor de eerste keer open zijn. De eerste trainingen staan o.l.v. van Johan Kuiters die als assistent even de taken van de ‘Baywatcher from Engelbert over moet nemen. De Baywatcher from Engelbert, door ons Nanno genoemd, is namelijk nog steeds druk met het redden van Zeemeerminnen en het toezicht houden op wat er verder in een zwemparadijs gebeurt. Dat zorgt dat de ‘Baywatcher’ op 4 september voor de eerste keer voor de groep zal staan. Een groep die zoals het er nu naar uitziet groter zal zijn dan normaal. Als ‘Oom Donald’ en zijn Iraanse vrienden namelijk geen rare dingen gaan doen dan komen er begin september twaalf Iranezen naar Bedum. Twaalf Iranezen die vorig jaar gastheer waren van een aantal Oldstars die toen in Iran met 1-1 gelijkspeelden tegen een team van het gastland. Een prima resultaat voor de Bedumers die kwalitatief gezien met een ‘B-team’ naar Iran waren vertrokken. Wat dat betreft hoop ik dat Jabbar en Massoud hun landgenoten hebben vertelt dat ze in Bedum even met een ander niveau geconfronteerd gaan worden. Want nu weet ik al dat het komend seizoen de opmerking, even afzagen, een paar keer gaat vallen en wat begin september niet anders zal zijn. Een nieuw seizoen geeft ook gezonde spanning. Gezonde spanning over of je sportieve activiteiten in de zomerstop wel voldoende zijn geweest om tijdens de eerste training een beetje fit op het veld te verschijnen. Ik gok dat dit wel goed zit en waar ik van hoop dat mijn teamgenoten ook in een redelijke conditie ten tonele zullen verschijnen. Want met het bezoek van een delegatie uit Iran aan Bedum gaan we hopelijk scoren in Walking Football-land. Iets wat mooi zou zijn binnen een wereldje waar nog steeds krampachtig gedaan wordt over het ‘rennen’ zonder bal. Daar dacht ik vanmorgen aan toen ik een rondje versneld voortbewegen van tien kilometer deed en waar ik 77 minuten voor nodig was. Nu kun je zeggen, dat is langzaam en dat klopt. Maar je kunt het ook anders zeggen. Tof dat ik dat als 62 jarige nog kan. Want dat is ook in het nieuwe seizoen het verhaal, blijf de dingen als voetballer doen die je nog kan want er komt vanzelf een dag dat dit niet meer gaat. Dat is niet alleen met Walking Football het geval maar dat geldt voor alle sporten. Eens is het afgelopen met de dingen die je nog graag doet en moet je iets anders gaan zoeken zolang de fysieke conditie dat nog toestaat. Deze week las ik een bericht van een club waar men Walking Football een kans wil geven. Ik hoop dat het gaat lukken maar het regeltje ‘Rennen zonder of met bal is verboden, doet mij het ergste vrezen. Want jammer is het dat wij in Bedum niet vaker geïnteresseerden langs de lijn zien staan. Wat dat betreft kun je het vergelijken met het kopen van huis. Dan bekijk je toch ook meerdere opties voordat je overgaat tot het kopen van. Dat geldt ook voor Walking Football… Ga eerst elders in de keuken kijken en maak dan je keus. Maar huppel niet ‘blind’ achter de regels van de KNVB en Ouderenbond aan. Een ouderenbond die zijn eigen doelgroep niet heel erg serieus neemt wanneer je bij een bezoek aan Bedum niet even de moeite neemt om bij een training van de Oldstars-dames van SV Bedum te komen kijken. Maar we staan dus weer aan de vooravond van weer een nieuw seizoen waarin de Oldstars van SV Bedum hun vijfjarig jubileum op gepaste wijze gaan vieren en men verder het versneld voortbewogen zonder bal zal blijven toestaan….