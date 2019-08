Op weg naar een Rookvrije Generatie prima… maar dat geldt dan voor iedereen…

Op twitter las ik dat er al 14000 speelplekken, sportverenigingen en schoolpleinen zijn aangemeld om rookvrij te worden. Over speelplekken en schoolpleinen kan ik niet oordelen maar op sportcomplexen gaat hem dat niet worden.Op steeds meer complexen kom je bordjes tegen met als tekst Rookvrij Rookvrije Generatie. Mooie teksten op weg naar een toekomst waarin onze kinderen/kleinkinderen de lust om te gaan roken wordt ontnomen. Ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij als niet-roker geen thema is of er wel of niet op een sportcomplex gerookt wordt. Ik heb mij er als voetballer, jeugdtrainer en nu als verslaggever nooit aan gestoord dat er langs de lijn gerookt werd en op veel complexen nog steeds wordt. Bij de wedstrijden waar ik langs de lijn sta zijn vaak geen honderden maar eerder enkele tientallen toeschouwers aanwezig en waar maar een klein groepje van rook. Rook wat sneller richting de zon, maan of laaghangende bewolking is verdwenen dan je denkt. Dat er nu al 14000 speelplekken, sportverenigingen en schoolpleinen zijn die zich hebben aangemeld gaat er ongetwijfeld voor zorgen dat er meerdere deelnemers volgen. Want als kuddedieren achter elkaar lopen lukt meestal wel aardig. Op weg naar een rookvrije generatie klinkt mooi maar zo ver is het natuurlijk nog niet. Iets wat ik ook, en zeker op sportcomplexen niet snel gebeuren. Want natuurlijk staat het stoer het ophangen van een bordje maar mensen er op aanspreken is een ander verhaal. De geluiden die je namelijk hoort zijn dat er selectief aangesproken wordt. Dus wat werken richting een rookvrije generatie wanneer we niet iedereen durven aanspreken op zijn/haar rookverdrag. Daarom moest ik ook vreselijk lachen om de ‘buurman’ van het UMCG die helemaal in de war was dat er in de buurt van zijn woning door ‘duizenden’ UMCG-ers gerookt werd. Een beeld wat ik ook een beetje heb bij het roken langs de lijn. Die ‘anderhalf’ man die staan te roken zijn die nu degene die er voor zorgen dat de komende generaties niet gaan roken. Zolang er nog winkels geopend worden waar men een ballonnetje met lachgas kan kopen zie ik een sigaretje meer of minder langs de lijn niet als een probleem. Velen zeggen verder, doe je het roken in de ban, doe dan ook wat aan het alcoholgebruik langs de lijn of tribune. Dit weekend begon de eredivisie weer te voetballen en de generaties die na ons komen hebben even een lesje ‘stadion-gedrag’ gehad. Er konden geen beelden van een tribune voorbij komen of de treetjes bier gingen rond of er werd het nodige gerstenat naar binnen gegooid. Niks mis mee maar wanneer we het dan over het juiste voorbeeld hebben. Maar binnenkort gaan ook de amateurverenigingen weer los en ik ben ik benieuwd of er meer verenigingen zijn waar het bordje met de tekst, op weg naar een Rookvrije Generatie, zal hangen. Een mooi initiatief, en dat meen ik echt, maar dan moet je ook echt iedereen die op een ‘verboden te roken-sportpark’ rookt ook durven aanspreken en niet denken van…. die slaan we maar even over.