‘Oude Stempel’

Vrijdag was ik even bij een vriend op bezoek. Een vriend die ook het komend seizoen op 63-jarige leeftijd nog steeds zijn competitieduels meepikt en daarnaast nog wekelijks op het trainingsveld te vinden is. Het bezoek was er omdat mijn vrienden binnenkort op vakantie gaan en dan even wat van je te laten horen nu eenmaal in mijn systeem zit. Vrienden die je al meer dan dertig jaar als echte vrienden beschouwd laat je namelijk niet zo maar gaan.Nadat het reisdoel, en wat andere zaken uit een steeds vreemder wordende maatschappij waren besproken, ging het gesprek al snel over het voetballen wat een hobby is waar we beide nog het nodige plezier aan beleven. De een heeft dat nog op de woensdagavond en wanneer zijn aanwezigheid gevraagd wordt, op de zaterdag terwijl de andere op de woensdagochtend zijn kunsten bij de SV Bedum Oldstars mag vertonen. Woensdagen en zaterdagen die nu nog even zonder voetbal zijn maar wat niet lang meer gaat duren. Want in Bedum gaan we op 14 augustus los en wat bij de vereniging van mijn vriend niet veel later zal zijn. Dat betekent dat er nog een paar keer zonder de R in de maand getraind gaat worden en waar we opeens over in gesprek raakten. Beide lopen we, zowel als speler maar ook als jeugdtrainer, al een tijdje mee in de voetbalwereld en weten dat hoe de jeugd tegenwoordig voor een training gekleed is vaak niet goed is. Wanneer je bij temperaturen onder de tien graden in alleen maar een voetbalshirt traint dan ben je een bikkel was een opmerking van mijn vriend maar die daar niets van begreep. Ik begreep direct wat hij bedoelde want vreemd genoeg hadden wij beide toch wat meer kleding aan voor een training waarbij je weleens stilstond omdat er wat uitgelegd moest worden. Een T-shirt, voetbalshirt, trainingsjack en windjack behoord tot onze standaarduitrusting waar al vlot een trainingsbroek aan wordt toegevoegd. Iets wat, zo begreep ik uit het verhaal, door zijn duidelijke jongere teamgenoten niet werd begrepen. Die vonden een T-shirt en korte broek bij maar +5 prima waar sommige ‘Old School’-trainers anders over denken. ‘Old School-trainers, ik krijg het mijn ‘bek’ bijna niet uit, die meer ervaring hebben dan velen uit het huidige trainersbestand die zijn/worden ‘opgevoed’ door ‘Rinus’ of door een computerprogramma die ze precies vertelt welke training ze moeten geven. En of de mussen nu dood van het dak vallen, het stormt, regent of ijskoud is maakt even niet uit. Daar hadden we het over en er passeerden namen de revue van trainers waarbij het geen thema was dat er met de R in de maand in de korte broek en een ‘lullig’ T-shirt getraind werd. Maar dat is tegenwoordig anders. Tegenwoordig is het belangrijker om in een shirtje met Messi of Ronaldo op de rug te trainen dan dat er met de juiste kleding getraind wordt. Dit geldt overigens niet alleen voor de jeugd want ook bij de SV Bedum Oldstars verbaas ik mij nu al twee winters lang. In de maand september wil ik bij hoge temperaturen nog weleens ‘spijbelen’ wat de lange broek betreft maar in oktober wordt dat een ander verhaal. Maar nu al twee winters zie ik soms boys in een korte broek lopen op momenten dat dit qua weersomstandigheden eigenlijk niet kan. Maar eigenlijk verbaasd mij dat niet want vanaf de herfst tot de eerste lentemomenten is er soms tussen 16 en 19.00 uur even het ‘TV-moment op de PW7. In die drie uur komen er ook wat beelden van FOX voorbij van bijvoorbeeld Ajax, Feyenoord of AZ-tv. Daar zitten soms beelden tussen van trainingen en waar ik mij vaak over verbaas. Die gasten komen om in de kleding maar wanneer ik kijk wat er gedragen wordt snap je de huidige trainer niet meer. Trainingen die worden afgewerkt bij nul graden en er spelers zijn die ook dan in een korte broek lopen. Alles wordt tegenwoordig opgeslagen, diëtisten werken zich drie slagen in de rondte maar echt zuinig op het lichaam is men op dat gebied dus niet. Daar spraken we vrijdagochtend over en al snel kwamen we tot de conclusie dat we misschien wel van de ‘oude stempel’ zijn. Dan maar ‘oude stempel’ want dankzij de ‘opvoeding’ die we van onze ‘Old School’ trainers hebben genoten kunnen we als zestigplussers nog steeds een balletje trappen waar de huidige generatie steeds eerder af moet haken.