Jeugdtrainers zijn spoorloos

Het wordt nijpender maar voetbalclubs zoeken zich rot naar jeugdtrainers was de kop boven een artikel dat ik las op Twitter. Iets wat niet vreemd is wanneer je weet wat voetbalclubs willen/kunnen investeren in hun jeugdopleiding.In het artikel werd een groot aantal clubs genoemd die nog druk zoekende zijn op het gebied van jeugdtrainers. Maar de verenigingen die werden genoemd is nog maar het topje van de ijsberg. Veel verenigingen zoeken namelijk niet eens en hopen intern iemand te vinden die een jeugdteam wil gaan trainen. In het gunstigste geval wordt hij of zij nog even op een verkorte cursus gestuurd of mag degene de hulp inroepen van ‘RINUS’ of het programma van VTON. Maar of je van deze drie mogelijkheden een betere jeugdtrainer voor je jeugdelftal krijgt is nog maar afwachten. Wat ook in het artikel stond was,Een terechte opmerking want binnen alle verenigingen is het ‘salaris’ van een jeugdtrainer een sluitpost op de begroting. Iets wat vroeger al het geval was en waar nog niets in is veranderd. Eduard Zuidema schreef op zijn website, www.voetbalcoacheduard.com , een artikel over de prijzen van trainerscursussen. Prijzen waar de KNVB met stip mee op de eerste plaats staat. Niet dat de KNVB de goedkoopste is maar wel de duurste. Toevallig hoorde ik een tijdje terug wat een cursus TC3 kost en dat was met ruim 1300 euro een stevig bedrag. Wanneer je dat bedrag betaald hebt en ook nog eens bent geslaagd dan wil je als trainer ook wat met je diploma gaan doen. Dan ga je niet voor een ‘appel en een ei’ met een jeugdteam aan de slag. Maar probeer je aan de slag te komen in het seniorenvoetbal. Binnen de voetbalbond lopen er die het mooi kunnen vertellen. Die praten over hoofdopleidingen binnen iedere verenigingen en meer van dit soort onzin. Veel clubs zoeken zich ‘kapot’ naar een gediplomeerde jeugdtrainer maar zoeken helaas in een droge vijver. Want ze zijn er steeds minder die voor een ‘appel en een ei’, spreek uit ervaring, twee keer per week en een deel van een zaterdag op een voetbalveld willen staan. Dus dat de situatie in het jeugdvoetbal steeds nijpender wordt waar het gaat over het vinden van een jeugdtrainer is dan ook niet vreemd. Eduard noemde in zijn artikel dat de cursussen goedkoper moesten en dat ben ik helemaal met hem eens. Een TC3-cursus moet voor iedereen laagdrempelig zijn want dat komt het jeugdvoetbal ten goede. Nu haken potentiele trainers af omdat ze de kosten zelf niet kunnen betalen of dat verenigingen het een lastig verhaal vinden. Maar de ‘slachtoffers’ zijn de jeugdleden die nu in veel gevallen niet de training krijgen die ze wel verdienen. Een tijd terug hoorde ik het verhaal van iemand die van afstand een training van een O-19 team bekeek. Een training die in het teken stond van, we doen maar wat want onze trainer is even met zijn mobieltje aan het pielen. Dit verbaasd mij niet want ooit zag ik een training waar de trainer, gekleed in een lange jas en gewatteerde laarzen wat ballen omhoog gooide en die door zijn spelers in een leeg doel gekopt moesten worden. Een volstrekt zinloze oefening maar waar niemand binnen de club iets van zei. Want zo was de opmerking, we zijn blij dat iemand onze jeugd wil trainen. Dus daarom KNVB, verlaag de prijs van je cursussen zodat ook de jeugdige voetballers en voetbalsters getraind kunnen worden door degene die wel de juiste opleiding hebben gevolgd.