Kunstgras wel degelijk schadelijk voor kinderen

Met regelmaat krijg ik weleens wat toegestuurd. Soms is dat een nieuwtje of een vraag. Maar deze keer was het de link, https://nos.nl/artikel/2293939-kunstgraskorrels-volgens-hoogleraren-mogelijk-wel-schadelijk-voor-kinderen.html , waarin vier hoogleraren een duidelijke mening over kunstgras hadden.Dat ik geen groot voorstander ben van kunstgras ben is denk ik wel bekend. Iets wat geen spat veranderd is sinds ik in Bedum een keer per week op deze ondergrond als Walking Footballer mag trainen. Wanneer de dagen korter worden en de avonden langer gaat het spelen op kunstsprieten nog wel maar in de maanden mei, juni en september moet je hopen dat Nederland niet door hoge temperaturen geteisterd wordt. Dan zorgt het nepgras voor een opwarming van de ondergrond wat de klimatologen niet willen weten. Dat gevoegd bij de buitentemperatuur heeft mij ooit doen besluiten om mij bij temperaturen van +25 niet in Bedum te melden. Die keer dat ik dat ooit wel deed heb ik daar een paar dagen last van gehad en dat is een partijtje voetballen niet waard. Want wil ik dan toch sporten dan kies ik er voor om rond de klok van 07.00 uur een rondje versneld voortbewegen te doen. Het toen ziek worden van het trainen op een ‘kookplaat’ zorgt dat ik het eens ben met de hoogleraren die zeggen dat het voetballen op kunstgras schadelijk is voor kinderen. Want leg je hand bij een temperatuur van rond 25 graden maar eens op kunstgras en je weet niet wat je meemaakt. ‘Je kunt er bijna een ei op bakken’ was een keer een uitspraak van een teamgenoot toen hij het had over een in zijn ogen te warme ondergrond waar op getraind moest worden. Ik zou kleine kinderen bij warm weer niet op een kunstgras laten voetballen of trainen maar dat is weer een ander verhaal want daar ga ik niet over. Maar wat ook een passage in het artikel was, was het volgende:Wanneer je dat leest dan weet je dat kinderen niet met die ‘klote’-korrels in aanraking moeten komen en ze direct onder de douche gezet moeten worden. Maar laat dat laatste nu net iets zijn wat bijna niet meer gebeurt. Hoeveel trainers/leiders zouden er nog zijn die er op staan die hun pupillen zich op de club gaan douchen. Gezien het aantal kinderen dat je met regelmaat tegenkomt met een paar voetbalschoenen onder de snelbinders, of nog erger al aan de voeten, weet je dat trainers/leiders daar absoluut niet goed mee omgaan. Dus wat de hoogleraren zeggen klinkt mooi en zou ook goed zijn maar de categorie wijsneuzen die denken dat ze het beter weten lapt dat ongetwijfeld aan zijn of haar laars. In een tijdperk dat ‘WE’ over elkaar rollen om toch vooral maar gezond te leven is dat vreemd. Patat en snacks moeten uit de buurt van scholen verbannen worden, het roken van een sigaret of sigaar wordt bijna als een criminele actie gezien maar het laten voetballen door kinderen op kankerverwekkende korrels moet volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gewoon kunnen. Eigenlijk is dat te triest voor woorden maar in een tijdperk dat je bijna geen krant kunt openslaan of er rolt je een corruptieschandaal tegemoet, verbaas ik mij nergens meer over ….