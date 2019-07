Mijn weekendmoment: ‘Durft wethouder Blok de uitdaging aan ?

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert en wat ook dit seizoen niet anders zal zijn.Zaterdag schreef ik nog dat de weekendmomentjes voorlopig wel even voorbij waren maar er zijn er die er altijd voor zorgen dat er momenten zijn die in dit geval te hilarisch zijn om er geen aandacht aan te besteden. Door een bezoek aan het mooie Noord-Holland, waar het woensdag t/m vrijdag prima toeven was met o.a. een bezoek aan het strand, lag er vrijdagavond 2x een AD en een Ommelander Courant op de deurmat. Dat zorgde zaterdagochtend voor het nodige bladerwerk waarbij er een opvallend artikel in de Ommelander Courant stond. In de raadsvergadering van de gemeente Het Hogeland kwam het onderwerp ‘We willen FC Groningen weer terug op het Hogeland’ aan de orde. De jarenlange traditie was na tien jaar gestopt en gezien de reacties die de laatste jaren te beluisteren vielen waren velen daar niet rauwig om. De voetballers in de gemeente Eemsmond waren logischerwijs wel een beetje klaar met het als kanonnenvoer fungeren en ook hoofdsponsor RWE en FC Groningen wilden na tien jaar wel een verandering. Maar binnen de raad van de gemeente Het Hogeland zag een partij het wel zitten om de eredivisionist weer naar het Noorden te halen. Veel respons voor dat plan was er niet las ik in dat artikel dat verder een hilarisch aspect had. Want opeens kwam het Bedrijvenvoetbal in Bedum ter sprake. Volgens wethouder Blok zou het geen gek idee zijn wanneer er een team, bestaande uit raadsleden, aan dit prachtig evenement zou gaan deelnemen. Het mooie aan dit idee is dat het ook binnen de Walking Footballers van de SV Bedum leefde om te proberen een team te formeren die eventueel aan dat evenement kon gaan deelnemen. Dat zorgde dat er op de laatste training voor het zomerreces op een veld werd gespeeld dat de grote had van de ‘ArenA’ waar het 7x7-toernooi van het bedrijvenvoetbal op wordt afgewerkt. Ik moet eerlijk zeggen, dat was wel even een verschil, een veld met de afmetingen voor het Walking Football of een veld met de afmetingen voor een 7x7-duel. Daarom moest ik ook lachen om de opmerking van de wethouder sportzaken die denkt dat hij met een team van raadsleden geen gek figuur zou slaan om het 7x7-toernooi van het bedrijvenvoetbal. Ik zou, sprekend vanuit ervaring, zeggen dat dit voor het ‘team Hogeland’ een brug te ver is en wat in mijn beleving ook geldt voor een team van dappere Walking Footballers. Gewoon weten wat je wel en vooral wat je niet kunt is denk ik een beter plan en daarom stel ik voor dat het ‘team Hogeland’ het op gaat nemen tegen een team van de SV Bedum Oldstars. Het een ander team uitnodigen is ooit een keer eerder gebeurd toen we een team van de KNVB en Ouderenbond naar Bedum wilden halen. Aangezien ‘ópperhoofd’ Jan Dirk van der Zee een man is van wel woorden maar geen daden, wat op meer binnen de grootste sportbond van toepassing is, staat dit duel nog steeds open. Maar van een open en transparant gemeentebestuur verwacht ik meer daden dan alleen maar woorden en daarom hoop ik dat dit duel ergens in september als een mooi affiche op de agenda staat. Want in het kader van, als gemeenteraad juichen we het sporten van ouderen toe, kan men er eigenlijk niet onderuit om deze figuurlijke handschoen op te pakken. Dus meneer de wethouder… het woord is aan u….