Even geen ‘mijn weekendmomentjes’

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert en wat ook dit seizoen niet anders zal zijn.Enkele weken geleden ging het voetbal op ‘zomerreces’ en dat zorgde dat de weekendmomenten langs de lijn even voorbij zijn. Momenten die er weer voldoende waren maar waar nu voor even een einde aan is gekomen. Verder kwam er ook een einde aan de verslagen en de belverslagen die ik voor de Ommelander Courant en Oostermoer mocht maken en die mij ook dit seizoen weer het nodige aan plezier gaven. Kortom de zomerstop zorgde ook op Puurvoetbalonline voor zomerreces. Want, in tegenstelling tot eerder heb ik ook geen zin meer om mij druk te maken om Jan Dirk van der Zee die als directeur amateurvoetbal teleurgesteld was dat de KNVB niet wat meer centjes van de FIFA kreeg. Dit omdat het project ‘Oranje Leeuwinnen’ de KNVB alleen bij het winnen van het WK winst zou opleveren. Ik wil mij deze zomer ook niet meer druk maken om ‘Appie’-KNVB die zich uitslooft om ‘alle’ verenigingen de boodschap mee te geven dat een Hoofd Opleiding ‘hartstikke’ goed voor de club is. Dat er ook nog clubs zijn die dat niet kunnen betalen vergeet ‘Appie’-KNVB gemakshalve maar even. Verder ga ik mij ook niet meer druk maken om het feit dat men binnen de KNVB bedacht heeft dat het beter is dat jongens en meisjes zo lang mogelijk samen in een team spelen. Iets wat binnen de kleinere verenigingen al jarenlang moet gebeuren omdat er anders in nog meer categorieen niet gespeeld kan worden. Waar ik mij ook niet meer druk om ga maken is de complete willekeur waar het gaat om het aanwijzen van arbiters als vlaggenisten in de nacompetitie. Iets uit laten uitvoeren door mensen wat niet echt hun ‘plakje cake’ is ziet er namelijk niet echt handig uit. Ook ga ik mij deze zomer niet druk maken om het wel of niet vergelijken van de prestaties tussen de dames en heren van Oranje. Wat de Leeuwinnen in hun discipline presteren is fantastisch maar er zou niet een speelster van de basiself bij een willekeurige derde klasser in de basis staan. Maar dat maakt niet uit want binnen het vrouwenvoetbal behoort Nederland tot de wereldtop. Waar ik mij echter wel ‘druk’ mee ga maken is het plaatsen op Puurvoetbalonline van datgene wat ik in een voetballoze periode voor de OC mag doen zoals interviews en verslagen van andere sporten. Maar veel meer gaat het even niet worden omdat het zelf sporten, wandelen met Bietsj en het lezen van sportboeken en sporttijdschriften die de moeite van het lezen waard zijn een prima besteding van een hopelijke nog warme zomer zal geven.