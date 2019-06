SV Bedum Oldstars: De laatste training en het bezoek van Bram.

Op woensdag 26 juni was het niet alleen de laatste training van de SV Bedum Oldstars maar was daar ook het moment dat Bram Bakker, herstellende van een operatie, zich gelukkig weer langs de lijn liet zien.Zestien Walking Footballers hadden zich deze woensdag al rond 08.30 uur in de kantine verzameld omdat de training een uur was vervroegd. De dagen daarvoor was Nederland geterroriseerd door de hitte en vandaar dat was besloten om een uurtje eerder ‘los’ te gaan. Nadat er nog wat mededelingen waren gedaan werd besloten om op deze laatste training ‘echt’ te gaan voetballen wat betekende dat er volgens de regels van het 7x7 gespeeld zou gaan worden. Na een opwarmronde werden de teams vlot samengesteld en konden we alle zestien los omdat Hans Drenth zich als arbiter zonder VAR beschikbaar stelde. Het was even wennen voor iedereen dat er nu opeens ook met de bal aan de voet versneld voortbewogen mocht worden en dat de bal door de lucht naar een medespeler transporteren ook toegestaan was. Wat verder opviel was dat het over de breedte van een half veld voetballen, zorgt dat er aardig wat meer meters gemaakt moet worden waarbij je als team als een harmonica moet voetballen. Iets wat er bij het team zonder hesjes beter verzorgd was dan bij het team dat in het oranje mocht voetballen. Naast dat het team zonder hesjes beter combineerde had men ook ‘Otman’ in de ploeg die voor de eerste keer in korte broek over het kunstgras van Bedum dartelde. Een ‘Otman’ die een nieuw sponsorcontract met het merk met de drie strepen had afgesloten. Want waar de import-Bedumer eerder nog met een paar rooie Nikies uit alle standen op doel schoot waren het nu een paar donkere Adidasjes die door het kunstgras gekieteld werden maar waar hij ook diverse keren mee wist te scoren. Omdat ‘oranje’ dat wat minder deed was de achterstand na de eerste helft al groot te noemen. Iets waar in het tweede bedrijf weinig verandering in kwam omdat team oranje te gebrekkig samenspeelde maar in Hans Spier een opponent had die als een rots in de branding stond te verdedigen. Helaas voor Hans was er in de tweede helft wel een wat ongelukkige actie die er voor zorgde dat Hans aan het begin van de derde deel van de wedstrijd, dat met keepers werd gespeeld, af moest haken. Tussen het tweede deel en deel drie was er opeens een gast op het sportpark waar iedereen wel blij van werd. Want het was Bram die op deze laatste training nog even kwam kijken en waar we van hopen dat hij na het zomerreces zo snel mogelijk weer bij ons aan zal sluiten. Nadat iedereen Bram even de hand geschud en bij was gepraat stond het derde deel nog op het programma die zoals gezegd met keepers werd gespeeld werd. Helaas voor onze tegenstander moesten ze het al snel doen zonder hun Rots in de branding Hans Spier en wat even een ‘plakkie koek’ scheelde. Want opeens was de defensie van de tegenpartij zo lek als een mandje en werd er door oranje flink gescoord. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat we als oranje nog terugkwamen tot 10-9 maar waar zelfs nog meer in had gezeten. Maar helaas hadden onze ‘frontsoldaten’ het vizier niet helemaal op scherp staan maar wat iedereen een keer kan gebeuren. Na afloop waren de geluiden over een keer als zevental voetballen duidelijk verschillend. Waar de een behoorlijk enthousiast was had een ander zijn bedenkingen of je het als Walking Footballer wel moet willen dat het voor iedereen wel een vereiste is dat je wel ‘ box to box’ niet alleen moet maar ook wil spelen. Want anders heeft het weinig zin om je voor een 7x7 toernooi of competitie op te geven. Maar dit zijn zaken voor na het zomerreces want voor nu vliegen, of ze zijn al gevlogen, de Walking Footballers van de SV Bedum uit naar of andere landen of ze blijven in eigen land om zich op te laden voor weer een seizoen waarin het Walking Football in Bedum zijn eerste lustrum viert en waar uiteraard op gepaste wijze aandacht aan besteed gaat worden. En verder staat er in september nog een uitwisseling op het programma wanneer een groep Iraniërs naar Bedum komen en wat is ontstaan uit het bezoek dat een aantal van ons vorig jaar aan Iran heeft gebracht. Kortom, het komend seizoen valt er weer voldoende te beleven in Bedum waar ook dan het versneld voortbewegen zonder bal nog steeds is toegestaan. Maar voor nu iedereen een fijne vakantie en tot 14 augustus……..