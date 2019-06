Even bellen met ….Chris Resing (deel 3)

Even bellen met ….Chris Resing ontstond een paar weken geleden spontaan toen we contact hadden over Chris zijn bezoek aan Zoutkamp. Een spontaan idee dat al eerder op Puurvoetbalonline te lezen was zodat mochten er zijn die denken dat dit een ‘gepikt’ idee is, dat is dus niet zo. In deel drie hebben we het over Luctor Heinkenszand, Ezinge en een uit ‘oude mannen’ bestaande vijfde colonne.Ik zaterdag op het sportcomplex van Luctor Heinkenszand geweest. Dat ligt in Zeeland en daar werd het nacompetitieduel tussen Zaamslag en Walcheren gespeeld. “‘Inderdaad is het een pittig clubje maar dat zijn de verenigingen daar in Zeeland allemaal wel een beetje. Daarom kom ik er ook graag. Want precies eender dan in Friesland en Groningen wordt daar het echte voetbal gespeeld.”. ‘ Ik was zaterdag in totaal negen uur aan reistijd kwijt waarbij ik ook nog eens moest opletten dat ik niet te laat uit Heinkenszand vertrok. Want doe je dat wel dan kom je hopeloos in de knoei wat het openbaar vervoer betreft. Maar vaak probeer ik wel met een scheidsrechter terug te rijden zodat ik ergens bij een NS-station afgezet kan worden.‘Absoluut. Ik heb een prima duel gezien wat door Walcheren, waar een A-junioren twee keer fraai scoorde, met 3- 1 werd gewonnen. Maar een vraag, waar was jij zaterdag.Dat is altijd jammer wanneer je in een belangrijk duel niet over een fitte selectie kunt beschikken. Maar dat betekent ook dat er bij jullie op het Hogeland niemand gepromoveerd is.”Is dat een incident denk je.Wordt dat bij de kleinere verenigingen afgeroomd of een andere oorzaak.Dan moeten clubs toch gaan overwegen om, zeker bij de jeugd, samen te gaan werken.”Kort door de bocht… de jeugd is de dupe van de sentimenten die er bij een uit ‘oude mannen’ bestaande vijfde colonne teveel zitten.”Een duidelijk verhaal Johan en daar moeten we het binnenkort maar eens samen over hebben. Want de voetballoze weken ga ik gebruiken om mijn sociale contacten te onderhouden zodat ik ook zeker naar Groningen ga komen. “