Veel Walking Footballers wordt een ‘interland’ door de neus geboord

Nog twee keer trainen en dan zit het seizoen van de SV Bedum Oldstars er op. Een seizoen met gelukkig meer ups dan downs maar ook een seizoen waarin ik mij weer diverse keren heb verbaasd zoals ook vanmorgen.Het Walking Football heeft de laatste jaren ook in Nederland een steeds grotere vlucht genomen. Bij steeds meer voetbalverenigingen komt er een Walking Footballafdeling tot stand en wat in het kader van het beleid dat de KNVB en Ouderenbond voorstaat, de ouderen moeten blijven sporten, een prima zaak is. Teams die vaak een keer per week trainen en waarvan sommige Walking Footballers ook nog eens af en toe met een toernooi meedoen is alleen maar goed. Mooie dingen zo op het oog maar toch borrelt er ook in de wereld van het Walking Football het nodige aan irritatie. Er is al veel over gezegd en geschreven over hoe de regels in Bedum worden gehanteerd dus dat gaan we niet meer doen. Maar waar weleens wat over geschreven en gezegd mag worden is de wat vreemde ‘monopolypositie’ die de FC Groningen Oldstars binnen het Walking Football-wereldje inneemt. Nu het Walking Football binnen veel meer verenigingen bekend is geworden ontgaat mij de logica een beetje waarom de FC Groningen Oldstars als de ‘Haarlem Globetrotters’ door de provincie, en daarbuiten, reizen om het Walking Football te promoten. Zo was ik namelijk zeer verbaasd toen ik vanmorgen hoorde dat de voorwedstrijd van de semi-interland tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland zal gaan tussen een selectie van Walking Footballers uit dezelfde delen van Nederland en Duitsland. Ik moet zeggen dat klonk mij wat vreemd in de oren omdat ik in Bedum nooit iets had gehoord over een eventuele voorselectie voor dit team wat het tegen een deel van onze oosterburen mocht opnemen. Maar wat verder informeren zorgde al snel voor wat meer duidelijkheid. Want dit voor veel Walking Footballers toch een leuk evenement was al verdeeld. Gelukkig heb ik er zelf geen ‘last’ van omdat ik zaterdagmiddag namens de Ommelander Courant in Grootegast langs de lijn sta bij het beslissingsduel tussen GSVV en Ezinge die strijden voor promotie naar de vierde klasse. Dus mochten er zijn die denken dit eigen belang is, die hebben het mis. Ik vind het wel jammer voor alle andere Walking Footballers die niet tot het keurkorps van FC Groningen Oldstars en Emmen behoren, geen idee trouwens wat je moet doen om de kleuren van de Trots van het Noorden te mogen verdedigen, en waar er misschien ook wel waren geweest die wel even in Emmen hadden willen voetballen. Maar helaas lopen de hazen in de voetballerij vaak anders dan dat je hoopt en worden ze soms een beetje ‘gestuurd’. Dat zorgt dat wat ‘groot’ is groot blijft maar wat bijvoorbeeld in ledenaantal groter is klein wordt gehouden. Iets wat niet zou moeten maar wat wel gebeurt en waar ik mij niet eens over verbaas. Want als de interesse in het Walking Football vanuit de KNVB en Ouderenbond bij andere verenigingen even groot is dan voor de verrichtingen in Bedum dan krijgen die verenigingen eerder Donald Trump op bezoek dan een bondsbobo of eentje van de ouderenbond. Het Walking Football zal nu ruim vijf jaar onderweg zijn en geeft mannen op leeftijd heel veel plezier. En veel van die Walking Footballers wordt dit weekend tekort gedaan doordat er weer een select gezelschap naar in dit geval een ‘semi-interland’ wordt gestuurd waardoor een mooie tak aan de voetbalboom niet de aandacht krijgt die het meer dan verdiend.