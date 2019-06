Even bellen met ….Chris Resing (deel 2)

Even bellen met ….Chris Resing ontstond vorige week spontaan toen we contact hadden over Chris zijn bezoek aan Zoutkamp. Een spontaan idee dat al eerder op Puurvoetbalonline te lezen was zodat mochten er zijn die denken dat dit een ‘gepikt’ idee is, dat is dus niet zo. In deel twee hebben we het over Ens, Espel, Ezinge John Panhuijsen en nog veel meer.Ik was bij de derby tussen Ens en Espel. Een derby tussen twee ploegen uit de gemeente Noordoostpolder die door Espel met 1-2 werd gewonnen. Die mogen het nu in de finale van de nacompetitie op gaan nemen tegen TOP’63 uit het Friese Oppenhuizen en waar was jij.Dat zijn voor Ezinge nog eens berichten want een week eerder lieten ze De Lauwers ook al degraderen. Maar mooi voor een kleine club wat Ezinge toch is.”Ik vind het knap van ze wanneer je dat vergelijkt met veel grotere dorpen zoals Uithuizen , Roden en Uithuizermeeden. Een club als Noordpool moet toch minimaal in de derde klasse spelen en niet in de vijfde klasse wat de kelder van het standaardvoetbal is. Maar dat heb ik met meer verenigingen hoor. Zo vind ik ook dat ONR Roden of een De Heracliden hoger moeten kunnen spelen.”. ‘Clubliefde verdwijnt steeds meer maar ik herinner mij Hans van der Plas. Die speelde jarenlang voor Flevo Boys en nam uiteraard een keer afscheid om op 42-jarige leeftijd zijn rentree te maken toen de club daar om vroeg. Dat zijn de echte iconen binnen een club. Niet de spelers die van club naar club hoppen maar wat ook wel weer tekenend is voor het beleid wat men voert .”John ken ik als een bevlogen volger van het amateurvoetbal. Hij reist al jarenlang door het land in zijn poging om alle clubs een keer thuis en uit te zien spelen. Dat zijn toch prachtige mensen en wat ook geldt voor Geert en Mina Dijkhuizen uit Leens die hem hebben leren kennen en er voor zorgen dat hij, wanneer het openbaar vervoer hem er niet kan brengen, in Groningen zijn wedstrijd kan bezoeken. Weet je dat John jaren geleden een interview heeft gehad in een Duits voetbalblad ‘De elf freunde’. Dat was ver voordat hij in de VI heeft gestaan. De elf freunde is net zo iets als de bladen Panenka, Santos of de Staantribune die we in Nederland kennen.”‘Top van ze. Ben Geert en Mina een paar keer op een zaterdag tegen gekomen en heb ze als echte liefhebbers leren kennen.”. ‘Dat ga ik zeker doen maar eerst hebben we nog de laatste ronde van de nacompetitie en daarna onze ‘voetbalvakantie’ Johan.”Ze bedoelen met het WK voor vrouwen en de Afrika Cup. Ik vind het prima maar daar blijf ik niet voor thuis. Dan geef ik graag een andere invulling aan mijn vrije tijd.”