Een kampioenschap is leuk maar je moet het wel in de juiste proporties zien.

Waar de maand juni de maand is waarin veel seniorenteams een kampioenschap of promotie mogen vieren is dat in het jeugdvoetbal niet voor alle leeftijdscategorieën weggelegd.Sinds de invoering van de na-en voorjaarsreeksen kunnen jeugdteams twee keer in een seizoen kampioen worden. Iets wat vroeger niet bestond. Toen speelde je een hele competitie en wie aan het einde van de rit bovenaan stond was kampioen. Maar tegenwoordig is dat anders al moet de hele jonge voetballer nog even wachten. Maar teams in de leeftijdscategorie O-13 of O- 15 kennen dat wel dat ze twee keer in een seizoen kampioen kunnen worden. Twee keer waarbij kampioen worden in de najaarreeks er voor zorgt dat je, samen met meerdere hooggeplaatste teams in een sterkere poule wordt ingedeeld. De ploegen die lager zijn geëindigd komen ook samen in een poule en ook die spelen na de winter tien duels. Zijn het voor de hoger geëindigde teams vaak duels waarin ze meer weerstand ondervinden dan voor de winter, voor de lager geklasseerde teams is dat anders. Die spelen nu duels waarin ze vaak tegenstanders treffen die gelijkwaardig zijn of waarin ze net de bovenliggende partij zijn. Vanmorgen zei iemand het nog treffend, van een nederlaag leer je vaak meer dan van een overwinning en je moet wedstrijden onder weerstand spelen want daar wordt je als team, maar ook als speler, beter van. Natuurlijk moet een titel gevierd worden want een kampioenschap is een kampioenschap. Maar het gaat te ver wanneer een titel in de ‘verliezerspoule’ als teken van de juiste ontwikkeling gezien wordt. Dat geldt toch meer voor wanneer je en in het najaar en in het voorjaar kampioen wordt. Dan heb je als team, en als speler een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Daarom is het ook jammer dat de KNVB gestopt is met het erkennen van een kampioen in de onderbouw. Want juist in die categorie zouden de kampioenen geëerd moeten worden. In de leeftijdscategorie O- 15 werd een paar weken geleden een team gehuldigd. Een huldiging op een sportcomplex waar ik toevallig aanwezig was. Iedereen gunde het team het kampioenschap maar er was ook een kritische noot. Een kritische noot van dat het team door de lage indeling in de voorjaarsreeks niets had geleert want wanneer je ‘alles’ wint gaat het toch goed. Ook een rake opmerking want zo is het vaak wel. Opeens gaat het ‘draaien’ al wordt er in de euforie vergeten dat de tegenstanders kwalitatief minder zijn. Daarom is een kampioenschap leuk maar je moet het wel in de juiste proporties zien.