Even bellen met voetbalencyclopedie Chris Resing

Even bellen met ….Chris Resing ontstond maandagmorgen spontaan toen we contact hadden over Chris zijn bezoek aan Zoutkamp. Een spontaan idee dat al eerder op Puurvoetbalonline te lezen was zodat mochten er zijn die denken dat dit een ‘gepikt’ idee is dat dus niet het geval is.Ik had Chris al eerder getroffen en dat was in de bestuurskamer van Corenos. Toen al raakte ik onder de indruk van zijn kennis van het amateurvoetbal. Maar zaterdag kwam de Utrechtenaar, samen met een delegatie van Veendam 1894, de bestuurskamer van Zeester binnen. Dat zorgde direct voor een hartelijke begroeting en een prima sfeer. Want naast de mannen uit Veendam had ook Chris het nodige te vertellen. Maar de ‘plicht’ riep en ik vertrok naar het veld niet nadat ook Zeester-trainer Marinus Siekman de wandelende voetbalencyclopedie de hand had geschud. Marinus Siekman had Chris in zijn periode bij Aduard getroffen maar wat de met het openbaar vervoer reizende in Laren woonachtige leraar Wiskunde nog wist. Je kon trouwens beter vragen wat hij niet wist want zijn kennis over het amateurvoetbal is groot. In vroegere jaren was de nu 47-jarige Chris Resing namelijk radioverslaggever voor verschillende regionale omroepen. Maar zo vertelde hij in Zoutkamp, daar was hij op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. ‘Als radioverslaggever zat ik vaak bij de verenigingen uit de wat hogere regionen van het amateurvoetbal. Op een gegeven moment was ik daar wel een beetje klaar mee. Want voor mij stopte het amateurvoetbal niet bij de tweede klasse maar wilde ik de diepere spelonken van het amateurvoetbal ook gaan ontdekken. Zo verzeilde Chris op zaterdag 1 juni dus in Zoutkamp waar het nacompetitieduel tussen Zeester en Veendam 1894 op het programma stond. Maar de voetballiefhebber kwam niet alleen voor de wedstrijd. Maar ook de derde helft en een bezoek aan het dorp zelf hadden zijn aandacht. Want als voetballiefhebber houdt het voor hem niet op bij alleen maar een wedstrijd. Maar ook wil hij, zo noemde hij het echt, het dorp of stad waar hij komt 'proeven'. En of dat nu in Groningen, Friesland of bijvoorbeeld in Zeeland is maakt hem niet. Dat alles zorgde dat er maandagmorgen, Chris had als wiskundeleraar een dag vrij, telefonisch contact waarin we niet alleen nog even op het duel tussen Zeester en Veendam 1894 terugkeken maar ook andere zaken binnen de voetbalwereld besprakenAbsoluut al was de wedstrijd meer spannend dan goed te noemen. Maar dat weet je bij een nacompetitieduel. Daar moet je niet gaan verwachten dat je op een sprankelende wedstrijd getrakteerd wordt. “Wanneer je kijkt naar de afgekeurde goal van Zeester zeker niet. Want dat was natuurlijk zeer twijfelachtig wat er toen gebeurde. Er was geen VAR in Zoutkamp maar je zou bijna denken dat de assistent een cameraatje had waarop hij de beelden terug kon zien. Want eerst een goal goedkeuren en dan terugkomen op je besluit, zonder dat je assistent gevlagd heeft, komt wat vreemd over.”Dat kan ik mij wel voorstellen. Want duurt het soms een paar minuten voordat er in een stadion eindelijk gejuicht kan worden. Dan is de eerste emotie na een goal al verdwenen en is het gejuich meer mosterd na de maaltijd. Daarom heb ik ook steeds meer moeite om een wedstrijd op TV te volgen. Die negentig minuten aan de buis gekluisterd zijn gaat mij niet meer lukken. En om over dat hele gedoe er om heen maar niet te praten. Als ik bijvoorbeeld een Jan Joost van Gangelen hoor praten dan ben ik er al klaar mee. Dan verlang ik er gewoon naar om ergens in Nederland naar een amateurwedstrijd te gaan.’’‘’Ik beperk mij tot de zaterdagen. Dat heeft niets met mijn geloofsovertuiging te maken, ik ben katholiek opgevoed, maar meer dat ik de zondag graag aan andere dingen besteed. Dat kan zijn aan het lezen van de kranten waar ik eerder in de week niet aan toe ben gekomen of mij voorbereiden op weer een nieuwe schoolweek. En de zondag is natuurlijk ook de dag dat ik terugkijk op de zaterdag waar ik ergens in Nederland bij een club op bezoek ben geweest.Dat hangt een beetje af of er door een radiozender een beroep op mij wordt gedaan. Een enkele keer gebeurt dat nog wel en dat vind ik ook prima. Maar ik wil niet meer in een vast rooster meedraaien. Ik wil wel mijn eigen ding kunnen doen.”Dat is een prima idee. Iets vertellen over mijn bezoek aan clubs is altijd leuk en binnen de voetbalwereld gebeurt genoeg wat het bespreken waard is.”Tot volgende week Johan.”