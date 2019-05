Breaking news: Met ingang seizoen 2020-2021 speelt de jeugd tot 0-13 zonder keeper

Het nieuws van de dag is dat de KNVB met ingang van het seizoen 2020-2021 de jeugdteams tot de O-13 zonder keeper wil laten spelen en de doelen wil laten vervangen door goaltjes van 3 meter breed en 1 meter hoog.Dit nieuws van de dag is vandaag naar buiten gekomen omdat iets voor je houden in voetballand verwonderland onmogelijk is. Waar zelfs ‘transfers’ op vijfde klasse-niveau de roddelpers halen is dat ook het geval met dit bericht. Een bericht dat voorkomt uit het feit dat bij steeds meer verenigingen eindelijk maar toch de ‘pleuris’ is uitgebroken. Iets wat ruim vijf jaar al werd aangekondigd en wat nu steeds meer zichtbaar wordt. Waar veel verenigingen steeds meer mee te maken krijgen is namelijk een chronisch tekort aan keepers. Iets waar bij veel verenigingen veel te weinig aandacht aan wordt besteed met als gevolg dat er een tekort aan keepers is. Natuurlijk zijn er de keeperscholen die daar aandacht aan besteden maar bij veel verenigingen gebeurt er evenveel dan dat de mensen in de aardbevingsgebieden geholpen worden. Weinig aandacht aan het keepersvak besteden is niet nieuw want dat probleem speelt al jaren. Wanneer je de regionale sport en clubsites een beetje volgt dan weet je dat het alarmfase rood is wat doelwachters betreft. Iets wat ik ergens ook nog wel begrijp. Want helemaal door het introduceren van kleinere veldjes zijn de jongere keepers kanonnenvoer geworden. Die hebben soms in de eerste helft al tien of meer goals mogen incasseren en moeten dan maar hopen dat een teamgenoot de tweede helft wil keepen. Vaak is dat niet het geval want niemand heeft zin om in een tweede helft als schietschijf te fungeren. Daarnaast heeft een tekort aan keepers ook nog een andere oorzaak en dat zijn de ouders of grootouders die met geld strooien wanneer er door kind of kleinkind een doelpunt gescoord wordt. Dan rollen de eurootjes over tafel en wordt er stiekem al gekeken wat het telefoonnummer van Mino Raiola is. Want een veel scorende spits is verkoopbaar en wat je van een zoals trainer Eric Meijers zijn doelman noemde, kutkeeper, maar moet afwachten. Natuurlijk zijn er nog wel keepers maar dat zijn geboren talenten met liefde voor het keepersvak. Helaas zijn die steeds lastiger te vinden wanneer ik hoor dat een gerenommeerde eersteklasser een advertentie heeft geplaatst en een andere eerste klasser op het gebied van keepers benaderen ook niet stil zit. Maar waarom ook niet wanneer je naar dat laatste kijkt want van hoog naar laag, de meeste verenigingen zijn druk met het via allerlei omwegen benaderen van spelers en dus ook keepers. Maar triest is het wel dat je als club er niet in slaagt om jongens/meisjes warm te maken voor het keepersvak. Dat laatste doet mij denken aan ruim vijftien jaar terug en het F-pupillen team waar Saskia in speelde nog geen vaste keeper had. In dat gemengd team van vijf jongens en vijf meisjes speelde ook Ferry die door zijn motoriek wat moeite had met voetballen/rennen. Ferry vond het team leuk en wilde graag blijven voetballen zodat we met hem aan de slag gingen om hem te leren keepen. Gerichte keeperstraining, het regelen van handschoenen maar vooral vertrouwen geven zorgde dat hij in de F en E-junioren een prima doelman was . Na de E-junioren vertrok Saskia naar het meisjesteam van Eenrum en verloor ik Ferry een beetje uit het oog. Maar het verhaal ‘Ferry’ is wel datgene wat ik bij teveel verenigingen mis, er is bijna niemand die hun de liefde voor het keepersvak bij kan brengen en laat staan met de juiste oefenstof op de proppen komt. En wanneer er iemand is gevonden die zich over de keepers wil ontfermen wordt hij door de hoofdtrainer ook nog vaak afgescheept met een veld met de grote van een grindtegel. Natuurlijk is het ‘Breaking news ‘ van de kleine goaltjes onzin. Wanneer verenigingen echter dom blijven doorgaan met het keepersvak begeleiden dan is het binnenkort wel raak. Dan is het waar dat men in het jeugdvoetbal kan overstappen op kleine doeltjes omdat de keepers niet meer tot een steeds meer uitstervend ras behoren maar er domweg niet meer zijn..