Training SV Bedum Oldstars: Muziekkeuze oorzaak slecht presteren

De laatste training in de maand dat alle vogeltjes vaak een ei leggen en zelfs de grassprieten op een kunstgrasveld soms groeien stond in het teken van de zomerstop van trainer Nanno.Eind april horen we de eerste geluiden alweer dat de plicht roept voor de ‘Baywatcher from Engelbert’. Want in Mei gooit het natuurbad in Engelbert weer de poorten open voor de liefhebbers van het zwemmen in op dit moment nog te koud water. Dat betekent dat we ons tot aan de zomerstop zelf qua trainers moeten bedruipen maar wat, net als tijdens eerdere edities, in prima handen is van Johan Kuiters. Deze laatste training van Nanno stond in het teken van een korte warming up, moeten we vaker doen, + drie mooie partijen. De oefeningen zonder bal werden in een vlot tempo afgewerkt want waar sommige keurig tot drie telden bleven de meeste ‘stars’ steken op twee of nog minder. Maar dat mocht de pret niet drukken want aan de horizon lonkte het mini-toernooi en daarna de bitterballen. Nadat de teams waren ingedeeld werd al snel duidelijk dat de ‘brigade’ met de altijd scorende Cor Smid en Klaas Kruizenga aan boord in de eerste speelronde voor ons team een maatje te groot was. ‘Oranje’ vond elkaar beter, nu maar hopen dat het echte Oranje dat in de Nations Cup ook gaat doen, en bezorgde ons een 8- 1 nederlaag. In partij nummer twee ging het al wat beter maar een eindstand van 5- 1 in het voordeel van de tegenpartij zorgde voor een tweede nederlaag. In de eerste, en ook tijdens de tweede partij, was men ondertussen bezig met het verbeteren van het geluid op het sportpark. Dat deed men met muziek wat volgens kenner Martin Broekmans ‘Funky Music ’ moest heten. Mij deed het meer denken aan katten die in acute hongersnood zaten maar want mijn soort muziek was het niet. Ging het eerste twee partijtjes gewoon bagger, in partij nummer drie was dat anders. We kwamen op voorsprong en wisten zelfs de 2-0 te scoren. Dat was verbazingwekkend maar ook weer niet. Want aan het begin van de derde partij zwegen de boxen opeens en werden we, althans ons team, niet meer afgeleid door muziek van Johnny en de band ‘Jan schraap mij de wortel”. Want opeens wisten we elkaar goed te vinden en scoorde Bertus, nadat hij in eerdere partijtjes nog ‘538’ mogelijkheden om zeep had geholpen, op fraaie wijze de 3-0. Dat zorgde voor een prima resultaat in onze laatste partij en wat je toch meeneemt naar de volgende week wanneer we aan een Nanno-loze periode beginnen. Anders dan anders stond er deze keer geen uitloopronde op het programma. Want er moest rond de papiercontainer nog een paar ton aan oud papier verstouwd worden. Daar was veel animo voor en dat zorgde dat de corveeploeg uit Ezinge de achtergebleven trainingsjacks en shirts maar even ging verzamelen. Dit in het kader van, als in september het nationale Walking Football-team van Iran naar Nederland komt moeten we er allemaal wel netjes opstaan in onze trainingspakken. Nadat het oud papier veilig was opgeborgen kon er eindelijk gedoucht worden want rond 11.30 uur zou de bittergarnituur gaan zwemmen om even bij Nanno zijn zomeractiviteiten te blijven. Zo werd het een gezellige nazit en ging de bittergarnituur veelvuldig rond en wat door de boys werd weggespoeld met een ‘sappie’ omdat alcohol en sport nu eenmaal niet samengaan. Wat dat betreft ben ik wel benieuwd of onze generatie het nog gaat mee gaat maken dat ook alcoholische versnaperingen uit de sportkantines zal verdwijnen. Denk het eerlijk gezegd niet want waar velen bijna ‘paranoia’ worden wanneer iemand op een sportcomplex een sigaretje of sigaar rookt wanneer er kinderen in de buurt zijn, vinden velen het normaal dat er zijn die zich in de nabijheid van kinderen vol laten lopen. Maar van alcohol was woensdagmorgen dus geen sprake maar ging het nog wel even over Koekange waar twee teams van SV Bedum een prima wedstrijd hadden gespeeld. Een duel waarbij de vrouwelijke scheidsrechter de regels wat soepeler had gehanteerd. Iets wat door de spelers, maar ook door de arbiter, als zeer prettig was ervaren. Daarom hoop ik oprecht dat de scheidsrechter haar ervaringen gaat delen met haar collega’s die daardoor hopelijk de regels ook wat soepeler gaan hanteren zodat het voorleuk wordt om aan een toernooi ergens in den lande deel te nemen.