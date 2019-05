Mijn weekendmoment: Het laatste ‘patatje met’ in Warffum

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert en wat ook dit seizoen niet anders zal zijn.Zondag werd het laatste duel van Warffum als zondagclub gespeeld. De Warffumers hebben besloten om over te stappen naar het zaterdagvoetbal omdat men wel klaar was met het naar Oost-Groningen reizen en er ook sprake was van een te krappe selectie voor het prestatievoetbal op zondag. Dat zorgde dat het zondag voor de laatste keer naar Warffum werd wat ik vanaf april 2008 vele malen heb gedaan. Het zullen zeker vijftig duels zijn geweest die ik sportpark Westervalge heb gezien waarbij de spelers van nu elf jaar geleden nog in de jeugd voetbalden. Het mooie aan Warffum is dat men er heerlijke RAS-patat verkoopt en wat op een altijd drukke zondag door mij vaak werd gebruikt als lunch. Want vooral sinds dat Bietsj medebewoner van de Peperweg is geworden zijn de zondagochtenden, zeker wanneer Martine weekenddienst heeft, goed gevuld en gun ik mij geen tijd om rond twaalf uur een maaltijd in elkaar te flansen. Waar ik bij Eenrum en Kloosterburen maar zelden wat neem, en dus een maaltijd oversla, is het bij een bezoek aan Warffum sinds oktober 2017 altijd een patatje met. Iets waar nu echter een einde aan is gekomen omdat Warffum dus naar de zaterdag is overgestapt. Als zondagvoetballiefhebber vind ik dat jammer maar wanneer er krachten binnen een club loskomen die anders denken/willen ben je als vereniging kansloos. Dan moet je mee of dat je wel of geen succes brengt. Meer derby’s gaan er volgend jaar zeker komen voor Warffum maar hoeveel is nog niet zeker want dat hangt nog van de nacompetitie en vervolgens het natte vingerwerk van de KNVB af. Maar zondag kwam er dus een einde aan het ‘patatje met’ want naast dat de zaterdag minder hectisch is dan de zondag zal het ook minder vaak een bezoek aan Warffum worden. Dit omdat het aanbod van duels op de zaterdag nu eenmaal veel groter is dan het ooit op de zondag is geweest. Nogmaals, dat is jammer maar daar gaan we niets meer aan veranderen omdat, zo wordt er beweerd, de jeugd niet meer op zondag wil voetballen. Gezien het feit dat steeds meer verenigingen seniorenteams terug moeten trekken denk ik dat het totale amateurvoetbal daar hinder van ondervindt. Maar zondag kwam er dus een einde aan het zondagvoetbal in Warffum, waar opvallend weinig pers en toeschouwers op af waren gekomen, en dus ook aan het ‘patatje met’ waar ik alle keren met veel plezier van heb genoten.