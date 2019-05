Men moet verplicht worden om een competitie uit te spelen en anders maar een ‘vette’ boete .

Men moet verplicht worden om een competitie uit te spelen en anders moet de KNVB de clubs die daarin in gebreke blijven maar een ‘vette’ boete presenteren.Vanmorgen zag ik op Facebook een reactie van een jeugdleider die met zijn team vandaag kampioen had kunnen worden. Ik zeg had want het feestje ging voor het team niet door. De tegenstander kwam namelijk met de mededeling dat er voor het desbetreffende elftal maar drie spelers beschikbaar waren. Drie spelers voor een team is inderdaad wat weinig en dan vraag je je in stilte af waar de rest van het team gebleven is. Zou de desbetreffende vereniging het slachtoffer zijn van een grootscheepse griepaanval, heeft een aardbeving het dagelijks leven in de wijk waar de voetbalclub zijn thuishaven heeft platgelegd of zou het kunnen zijn dat er spelers/ouders zijn die geen zin hebben om de provincie in te trekken. Persoonlijk denk ik het laatste en dat komt omdat ik dit ‘nieuws’ de laatste weken al te vaak heb gehoord. ‘Sorry, we kunnen zaterdag niet komen voetballen is het goed dat we op doordeweeks een keer langskomen.” Zo sprak ik zaterdagmiddag nog met een trainer/leider en kregen we het over het voorval wat ik in de ochtenduren had gehoord. Een voorval wat hem niet vreemd in de oren klonk omdat zijn team dat ook had meegemaakt. Een kampioensduel wat de mist in ging omdat de tegenstander niet genoeg spelers had. Gelukkig waren de spelers/speelsters een paar dagen later weer teruggevonden en kon er alsnog gevoetbald worden zodat de ploeg op een ‘lullige’ donderdagavond kampioen werd. Maar alles beter dan het verhaal van wat ik zaterdagochtend hoorde. Het verhaal dat het maar afwachten is of de ploeg de titel binnen handbereik heeft zijn laatste wedstrijd nog kan spelen. De boze elftalleider zette de stand openbaar op Facebook en liet in duidelijke bewoordingen blijken wat hij van de club dacht waar men niet in staat was om een elftal, nergens staat dat je met elf moet zijn, de provincie in te sturen. De elftalleider zei het terecht, daar train en voetbal je voor en dat wordt het kampioenschap je zo door de neus geboord. Ik ben het met hem eens en vind ook dat de KNVB de clubs moet verplichten om een competitie uit te spelen. Doet men dat niet, dan moet er een boete volgen. Geen boete van honderd euro maar eentje die een club echt pijn doet en wat door de KNVB bijvoorbeeld gestort wordt in een fonds waaruit onderzoeken om de zo gevreesde ziekte terug te dringen geholpen kunnen worden. Want met dat pappen en nathouden moet het toch een keer klaar zijn en dat moeten ook de clubs maar eens voelen. Gewoon als team je competitie uitspelen is toch niet zo moeilijk. Of zijn we met het amateurvoetbal al zo ver gezonken dat ons dat al niet eens meer lukt.