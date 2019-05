Europees Kampioen Oranje O- 17: Pamperplannen binnen het jeugdvoetbal zijn overbodig

'Weet je hoe dit elftal onder 17 jaar, dat nu Europees kampioen is, werd opgeleid?', vervolgt hij. 'Allemaal op de manier waarop we het altijd deden. Niet op die hele kleine veldjes. Deze jongens hebben allemaal ook geleerd om diepte te herkennen en vanuit voetbalsituaties ruimtes te creëren. Ik snap wel dat jongetjes van zeven jaar niet direct op een groot veld 11 tegen 11 kunnen voetballen, maar ze moeten zoals we dat voorheen deden wel zo snel mogelijk naar die situatie.'Het bovenstaande is een opmerking van Dirk Kuyt en waar ik mij wel in kan vinden hoewel ik dat maar niet meer hardop moet zeggen. Want vreemd genoeg lezen ze bij de KNVB alles en wat een scheidsrechter binnen de lagere regionen van het amateurvoetbal zijn verdere loopbaan heeft gekost. Want die zei op Twitter wat ‘dingetjes’ over de baas van het amateurvoetbal en wat hem niet in dank werd afgenomen. Maar het mooie is dat Dirk Kuyt, als oud-prof met een prachtige carrière, precies dat zegt wat velen al eerder riepen. Waarom dingen veranderen omdat het even wat minder gaat maar wat heus wel weer goed gaat komen. Opeens was er paniek toen Nederland niet op het WK in Rusland aanwezig was maar met Ronald Koeman aan het roer kwam Oranje weer op de juiste koers te liggen en wie weet plaats Oranje zich voor het komende EK. Deze week zag ik Art Langeler nog even voorbij komen. Art is de eerste directeur voetbalontwikkeling binnen de KNVB. Bij Art heb ik altijd het idee dat ook hij een ‘treintjesspringer’ is. Mijn gevoel zegt dat Art binnenkort weer bij een club opduikt omdat de geur van het groene gras beter voelt dan de geur van kantoorbaan. Maar dat gevoel heb ik ook bij alle plannen van de KNVB om het voetbal in zijn algemeenheid te verbeteren. Zo wil men het voor voetballers en voetbalsters in de B-categorie allemaal wat leuker maken. Moet de jeugd volgens de bond wat meer gepamperd worden want daar kweek je winnaars mee. Maar als ik Dirk hoor spreken, ik blijf het verder wel een demagoog vinden, dan is er tussen de regels door bij het opleiden van de spelers van Oranje O17 niet heel veel gepamperd. Daar zijn spelers die vast met regelmaat op hun ‘bek’ zijn gegaan. Dat is ook helemaal niet erg en je vroeger als jeugdspeler ook overkwam. Wanneer je met een ouder jeugdteam of een seniorenteam mee mocht doen dan werd je ‘afgezaagd’ wanneer je een fout maakte. Dan werd er niet ‘gepamperd’ maar werd de waarheid gezegd. Maar dat was vroeger toen er ook nog kampioenschappen werden gevierd. Iets wat nu niet meer het geval is wanneer je in de O-10 of lager speelt. Dan kun je geen kampioen meer worden want dat is zielig voor de ploegen die dat niet worden. Een volstrekt dwaze kronkel en die velen de kreet doet ontlokken dat velen binnen een logge organisatie, ook wel KNVB genoemd, nog nooit van hun leven aan sport of een spelletje hebben gedaan. Want bij een sport of spelletje hoort winnen want anders kun je nooit leren verliezen. Vandaag zag ik een filmpje voorbij komen met als onderschrift,Ik zag een platte kar met allemaal blije kinderen die kampioen waren geworden en dat nu al mogen zien als een misschien wel eerste hoogtepunt in hun nog jonge carrière. Maar voor de JO10 was het een ‘illegaal’ kampioenschap want door de KNVB werden er voor groep geen standen bijgehouden. Bondsofficials vliegen wel van hot naar her om senioren te feliciteren, en met een medaille en schaal te belonen, maar pupillen van nog geen tien jaar mag uitgelegd worden dat al win je ook alle wedstrijden, je geen kampioen bent. Gelukkig zit er bij de meeste verenigingen meer voetbalverstand dan bij de KNVB en worden daar de standen gewoon bijgehouden en heeft men, en terecht, schijt aan de KNVB met zijn ‘pamperplannen’ waar niemand beter van wordt