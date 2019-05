Ik zou de column van Jan Dirk van der Zee maar niet gaan lezen

De Column van Jan Dirk van der Zee was helder, stop het scheiden van jongens en meisjes en wat iets is wat de kleinere verenigingen die OOK zijn aangesloten bij de grootste sportbond van Nederland al jaren doen.Vanmorgen las ik op de facebookpagina van de club waar ik over enkele uren weer een balletje ga trappen weer een nieuwe column van Jan Dirk van der Zee. ‘Onze’ voorzitter brabbelde er weer vrolijk op los en waarom men in Bedum dit epistel deelde is mij een compleet raadsel. Maar ergens ook weer niet want al snel werd duidelijk waarom dit waarschijnlijk gedeeld was. Jan Dirk denkt namelijk groot en SV Bedum is een grote club. Door de column van de directeur amateurvoetbal moest ik echter denken aan de kleinere verenigingen dat wat Jan Dirk er in zijn column aan tekst uitgooit al jaren doen. Daar is het geen optie om jongens en meisjes apart te laten spelen want daar geldt twee keer de helft is niks. Maar in zijn column laat de directeur weer eens zien dat hij niet hoe het gesteld is met het voetballandschap. Het enige waar hij en zijn meelopers oog voor hebben zijn de grote verenigingen. Want als Van der Zee zich een beetje in de materie had verdiept dat behalve de grotere verenigingen verder overal met gemengde jeugdteams gespeeld. De directeur doet echter alsof hij met een briljant plan komt en met Roos Brouwer, medewerker Voetbalontwikkeling bij de KNVB en verantwoordelijk voor de campagne gemengd voetbal, is er zelfs iemand aangesteld om dit allemaal in goede banen te leiden. Wat dat betreft mag het allemaal wat kosten bij de tak amateurvoetbal waar de muizen nog niet zo lang geleden nog dood voor de kast lagen. Eind april werd mijn contributie voor het voetballen bij de SV Bedum weer afgeschreven. Contributie waarvan een deel van naar de KNVB gaat. Samen met alle andere voetballers en voetbalsters zorg ik dus voor het salaris van Jan Dirk, Roos en alle andere hotemetoten die ergens achter een bureau plannen mogen bedenken of nog erger, een columnpje mogen schrijven. Een columnpje over zoals nu ook een onderwerp waar de kleinere verenigingen al jaren mee onderweg zijn. Eigenlijk is het te triest voor woorden dat een directeur niet weet wat er binnen zijn organisatie leeft en al jaren gebeurt. Want nog steeds denk ik met veel plezier terug aan bijna twintig jaar geleden toen ik leider/trainer was van een gemengd F-pupillenteam en wat later E-junioren werden. Vijf jongens en vijf meiden vormden toen een prima team die uitstekend met elkaar overweg konden en waar toen geen medewerker Voetbalontwikkeling van de KNVB en verantwoordelijk voor de campagne gemengd voetbal aan te pas kwam. Dat deden we binnen de voetbalvereniging allemaal zelf en dat pakte prima uit. Maar nu moeten onze bondshotemetoten het allemaal uitvinden zodat men ook bij de grotere clubs gemengde teams gaat creëren. Maar ik weet wel een goedkopere oplossing dan de medewerker Voetbalontwikkeling van de KNVB ‘inhuren’. Gewoon je boerenverstand gebruiken en vooral de column van Jan Dirk niet gaan lezen.