'Discriminatie' binnen het Walking Football

Walking football is een uit Engeland overgewaaide langzamere variant van voetbal bedoeld voor 60-plussers (zowel mannen als vrouwen). Lichamelijk contact, het maken van slidings, rennen en sprinten is verboden. Dit om blessures te voorkomen. De bal mag niet boven heuphoogte komen. Er wordt op een aangepast veld met kleine doeltjes zonder keeper gespeeld. De training bestaat uit een warming up, oefenvormen en wordt afgesloten door een partijtje.Het bovenstaande las ik vanmorgen op een clubsite toen ik even wat wilde opzoeken. Dat wat ik zocht vond ik niet maar dus wel het bovenstaande. Ik was alleen, niet helemaal want Bietsj, Billy en Bolly waren er ook, thuis en heb in mijn eentje even smakelijk gelachen. Gelachen om wat er in onzin in het bovenstaande stond. De heren en dames die het allemaal uitgevonden hebben blijven zich namelijk halsstarrig verzetten tegen datgene wat bij een voetballer in de genen zit. Die blijven maar volhouden dat je al ‘snelwandelend’ geen blessures krijgt. Die blijven maar dom volhouden dan rennen en sprinten is verboden terwijl ze moeten weten dat het meer versneld voortbewegen is wat een zestigplusser doet. Maar ik las ook deze zin en dat noem ik pure discriminatie:Wat een onzin wanneer ik naar mijn teamgenoten bij de SV Bedum Oldstars kijk. Mannen, allemaal zestig+, die in de meeste gevallen nog fit genoeg zijn maar die niet meer als een hijgend hert achter een tegenstander aan willen rennen die hun zoon had kunnen zijn. Want om even bij mijzelf te blijven, ik ben geen lid van SV Bedum Oldstars geworden omdat ik een fysieke beperking heb. Ik ben lid geworden van de ‘paarsen’ omdat ik het spelletje leuk vind, de spelregels mij in Bedum bevallen en de groep spelers in Bedum mij zeer aanstaat. Dat is precies de reden dat ik nu al bijna twee jaar in Bedum voetbal. Een Bedum waar dus wordt gevoetbald zoals het voetballen ooit door Pim Mulier in Nederland is geïntroduceerd. Niks fratsen van onnatuurlijke bewegingen die alleen maar voor blessures zorgen maar gewoon voetballen zoals je dat in veel gevallen ruim veertig jaar hebt gedaan. Want om het even over blessures te hebben. Ik heb in de twee jaar als Walking Footballer precies een keer een blessure gehad, dat was toen ik in februari 2018 van een trottoirband gleed omdat ik bij het versneld voortbewegen in Ezinge uit moest wijken voor een automobilist die dacht dat hij Max Verstappen was. Maar op het groene kunstgras van Bedum ben ik nog nooit geblesseerd geraakt en ook het blessureleed bij mijn teamgenoten valt reuze mee. Natuurlijk is iemand weleens geblesseerd na wat rare fratsen bij een dolle duikavond. En ook kan het trappen op een E-bike voor wat spierpijn zorgen wanneer je dat niet gewend bent. Maar de blessuregevallen op het ‘heilige’ gras van Bedum vallen reuze mee. Daarbij moet ik wel even de blessure van Jan Smit noemen die slachtoffer werd van een verkeerde zuinigheid. Want een sproei installatie op nepgras is eigenlijk iets wat niet mag ontbreken. Nu bleef Jan zijn voet staan op een stroeve grasmat terwijl er van een sprintje trekken geen sprake was. Ooit nodigde ik iemand van de KNVB uit om een keer te komen kijken in Bedum. Een uitnodiging die werd aanvaard maar waar het, we zijn ondertussen ruim zeven maanden verder bij bleef. Dat is jammer want dan had deze medewerker van de bond met het grootste aantal aan leden met eigen ogen kunnen zien dat er in Bedum totaal niet anders gedaan wordt dan elders op de toernooien. Alleen in Bedum doet men het openlijk en wat de rest van de teams ook gewoon moet gaan doen. Want om heel eerlijk te zijn.. dan denk ik dat de club waar ik dit bericht op de website zag samen met de buren dan meer voetballers zou trekken dan de twaalf die ze nu soms op het veld hebben staan..