De verloedering in het amateurvoetbal gaat maar voort

Naar aanleiding van het artikel over dat de verloedering in het amateurvoetbal nog vele malen erger is dan ik dacht kwamen er reacties binnen die mij niet verbaasden. Reacties die lieten zien dat niet alleen het afzeggen de spuigaten uitloopt maar ook het op papier afwerken van competitie heel gewoon aan het worden is.Een reactie was:De laatste opmerking liet aan duidelijkheid niets te wensen over maar de schrijver heeft wel gelijk. Want deze idioterie van het op papier afwerken van wedstrijden heeft een vereniging dus een lid gekost. Een lid waar de vader er helemaal klaar mee was dat een wedstrijd van zijn zoon ‘even’ schriftelijk afgewerkt was. Ik kan mij dat heel goed voorstellen dat je als vader, die zelf gevoetbald heeft in een periode dat deze onzin nog niet bestond, er helemaal klaar mee bent wanneer teamgenoten en ouders anders denken dan jij gewend bent. Ik weet dat de KNVB hier weinig aan kan doen omdat twee leiders of wedstrijdsecretarissen het op een akkoordje gooien. Maar ik wordt wel een beetje moe van de euforie die we op de sociale media voorbij zien komen waar het gaat over de gesprekken die men voert over het verbeteren van de jeugdopleidingen. Jeugdopleidingen van vooral de grotere verenigingen want de kleinere verenigingen kunnen wat de KNVB maar beter samen gaan met de grotere buurman. Want je kunt wel roepen dat het allemaal prachtig is wat je binnen de bond doet maar is dat wel het geval. Deze week las ik nog iets over de scouting binnen de KNVB. Daar gaat ook niet alles goed en wat mij niet verbaasd. Ik zou juist niet op afroep scouten maar incognito op een sportcomplex gaan lopen speuren naar talent. Het is namelijk wel leuk een mooie KNVB-jas maar daarmee ben je ook direct in beeld bij de ‘wijsneuzen’ die hun zoon zien als de nieuwe Ronaldo en Messi. Want het door verenigingen zelf aanmelden van talent geloof ik allemaal wel, dat is vaak even lachwekkend als de domme prietpraat van Valentijn Driessen in de vele prietpraat-programma’s. Maar er was nog een reactie op de verloedering in het amateurvoetbal en wel deze: ‘Mooi te horen dat er zijn die je mening delen want nogmaals, je denkt soms dat jij de enige bent die het zo ziet. Maar gelukkig is dat niet het geval en daar ben ik blij mee. Want het moet een keer stoppen met die onzin. Ouders, jeugdige voetballers en voetbalsters maar ook senioren moeten maar eens leren dat men lid van een team is en niet de enige deelnemer aan honderd meter figuurzagen zonder zwemdiploma. Ik zeg dit gekscherend maar ik meen het wel, want teveel ouders vooral hebben geen idee wat ze teamgenootjes van hun kinderen aan doen. Kinderen die niet te pas en onpas een weekendje weg gaan of twee of drie keer per jaar op vakantie kunnen daardoor niet voetballen. Daar zou de KNVB ook anders mee om moeten gaan. Want programma’s in de schoolvakanties zorgen ook nog eens voor verdriet bij kinderen waar de ouders het niet zo breed hebben. Laat men bij de bond daar maar eens aan gaan denken i.p.v. dat men ‘geil’ wordt van weer een geslaagde avond waarop een jeugdopleiding weer de hemel in is geprezen. Want je mag wel roepen dat het allemaal prachtig is wat je doet maar wanneer je bijvoorbeeld niet kunt regelen dat geschorste spelers geblokkeerd worden of dat je teams die vaker dan twee keer een duel van een ‘afgelast’ voorzien uit de competitie knikkert zou ik mij over al die ‘geweldige’ opleidingen toch maar wat meer bescheiden uitlaten