Training SV Bedum Oldstars: Twee nieuwelingen, afwezigen en een stille kleedkamer

De tweede training van de maand waarin alle vogeltjes een ei leggen, maar op zaterdag vier mei de hagelstenen nog naar beneden donderden, stond voor de SV Bedum Oldstars in het teken van veel afwezigen, twee nieuwelingen en een stille kleedkamer.Woensdagmorgen werd al snel duidelijk dat een groot aantal ‘stars’ niet op het trainingsveld zouden staan. Zo was Wim Brondijk zijn huis in de kleuren van Vitesse’63 aan het schilderen, voer Cor Smid ergens op een van de oceanen, was scheidsrechter Jan Smit op vakantie, Hans Spier geoorloofd aanwezig en had de man van de kreet, voetbal is oorlog anders maak ik oorlog, en verder beroemd vogelaar Hans Drenth andere verplichtingen. Daarnaast waren er wat blessures want zo ontbraken Johan Kuiters, Martin Broekmans en ook Klaas Kruizinga. En verder was ook Massoud nog afwezig en dat baarde ons zorgen. Want onze voetbalvriend was op familiebezoek in Iran en daar was het wat onrustig omdat de man met de rode stropdas, Donald Trump, als president van Amerika wat rare fratsen uit wilde halen. Maar gelukkig was er het bericht dat Massoud op 9 mei weer in Nederland zou terugkeren zodat wij hem op woensdag 15 mei weer op de training kunnen verwachten. Waren er velen niet op het veld, zoals Jan Gast die zich moest voorbereiden op het uitgraven van bommen en granaten die men in de tweede wereldoorlog in Normandië was vergeten op te ruimen, dat gold niet voor twee nieuwelingen. Want woensdagochtend mochten we de Irakees Adam, voetbalnaam voor een lastig uit te spreken naam, en Gert-Jan Bos , die het voetballen bij GVAV Rapiditas had geleerd , welkom heten. Wat dat betreft complimenten voor ‘spelermakelaar’ Jan van Woudenberg die de ‘peulvrucht uit Haarlem’, Mineola Raiola, te slim af was geweest met het aantrekken van twee nieuwe spelers. De eerlijkheid moet gezegd worden dat ‘Adam’, die in Irak bokskampioen was geweest, nog even stevig opgetraind moet worden. Maar zoals het een goede spelersmakelaar betaamd was Jan al bezig met een speciaal trainingsprogramma voor Adam. De training stond verder weer in het teken van de bekende oefeningen en ook het met drietallen in een minuut kapot gaan stond weer op het programma. Zowel de balloze oefeningen als de oefening met bal waren een prima opmaat voor datgene waar het allemaal om draait in het voetballen. De partijvormen waarin alles zit wat het voetballen leuk maakt. Ik moet zeggen dat ik deze morgen het geluk aan mijn zijde hand want ik werd niet alleen bij Jabbar, Henk van Oosten, Jan van Dijk en Gert Bolhuis ingedeeld, ook Jacob Venema was mijn teamgenoot. Dat was al weer een tijdje geleden dat wij teamgenoten waren maar daar was niets van te merken. We vonden elkaar weer blind en als het een keer fout ging dan lag dat aan een teamgenoot die ons niet begreep. Althans, dat vonden wij maar waar onze teamgenoten denk ik anders over dachten. We wonnen twee van de drie partijtjes en dat we er een verloren lag aan een man meer situatie bij de tegenpartij. Dat was net even teveel van het goede omdat we ondanks een man minder vol op de aanval bleven spelen. Men zegt wel, de aanval is de beste verdediging, maar dat is dus niet altijd zo. Na de training was er tijdens de uitloopronde geen moppentrommel want Henk moest even eerder weg. Dat zorgde dat we eerder in de kleedkamer waren. Een kleedkamer waar het opeens opvallend stil was. Normaal is het een kakafonie van geluiden maar dat was nu anders. De oorzaak kon veel zijn. Zo was er natuurlijk de spanning van het aanstaande duel van Ajax tegen de Spurs wat later op de dag, en tot een op de sociale media triest overkomende blijdschap van Ajax-haters , een zege voor de Engelsen werd. Het kon ook komen omdat de aanstaande transfer van ‘Brondijkje’ steeds dichterbij komt. Vermoeidheid kon ook de oorzaak zijn want wie weet hadden een aantal ‘stars’ een dolle duikavond gehad of hadden ze naar het kansloze programma ‘De zwakste schakel’ gekeken. Of, en dat mogen we niet hopen, waren er die al nerveus waren over hoe die liedjeszinger het voor Nederland op het Eurovisiesongfestival gaat doen. Maar laten we het er maar op houden dat het kwam door de inspanningen die iedereen deze morgen had geleverd. Want mijn activity tracker had geregistreerd dat ik ruim zes kilometer had gelopen, 478 calorieën had verbruikt en wat natuurlijk ook voor mijn teamgenoten gold..