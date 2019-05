De verloedering heeft het amateurvoetbal in zijn greep

Mijn weekendmoment ‘Het was me het weekendje wel’ , http://www.puurvoetbalonline.nl/columns/13213-mijn-weekendmoment-het-was-me-het-weekendje-wel.html , zorgde natuurlijk voor reacties. Reacties die mij deden besluiten om eens wat bronnen binnen de voetbalwereld te raadplegen om meer te weten te komen over de steeds meer verloedering binnen het amateurvoetbal.Dat de verloedering in het amateurvoetbal steeds meer zijn intrede doet was mij al vaker opgevallen. Maar soms denk je in een naïeve bui dat jij het allemaal te donker/negatief ziet. Dan denk je dat alles wat je ziet en hoort minder erg is dan wat jij denkt. Dat gevoel had ik eerlijk gezegd ook toen ik gisteren het artikel voor de rubriek mijn weekendmoment schreef. Toen dacht ik ook even, is het allemaal wel zo ‘erg’ wat ik hoor en zie en moet ik niet meer mijn schouders ophalen en denken dat het allemaal wel een beetje meevalt. Maar na wat gesprekjes vanmorgen kwam ik er al snel achter dat het allemaal nog erger is dan ik dacht. Wedstrijdsecretarissen die bijna gesommeerd worden om een jeugdduel schriftelijk af te werken, jeugdteams die niet op komen draven omdat pappie of mammie niet kunnen/willen rijden zijn de normaalste zaken geworden. Maar ook het fenomeen, ik moet op voetballen maar heb er niets voor over neemt hand over hand toe. Vroeger was niet alles beter hoorde ik vanmorgen iemand zeggen, maar het ging wel anders. Toen baalden we als een stekker wanneer we na een ritje naar het kastje met opstellingen zagen dat de wedstrijd was afgelast. Tegenwoordig krijgt men een berichtje via de telefoon binnen en draaien velen zich nog een keertje om. Ik moest mijn bron gelijk geven want zo ging het vroeger in Eenrum ook. Een ritje naar ‘Bulthuis’ en hopen dat er geen kruis door de opstelling stond. Vorige week hoorde ik nog een oud-voetballer zeggen, het probleem begint bij de ouders. Die moeten kinderen veel meer stimuleren om te gaan sporten. Want dat er gestudeerd moet worden en dat ze op latere leeftijd willen werken is natuurlijk waar. Maar in mijn beleving moet er ook ruimte voor het sporten zijn. Ik was het helemaal met de oud-voetballer eens want met een beetje plannen kom je een heel eind. En wat de ouders betreft had hij ook gelijk. Want al in de jongere jeugd begint het gemakkelijk afzeggen al. Een weekendjeweg.nl gaat vaak voor het vervullen van competitieverplichtingen. Dat is een slechte zaak want ‘goed’ voorbeeld doet op latere leeftijd goed volgen. Dat zorgt dat we nu mogen zeggen dat de verloedering van het amateurvoetbal niet meer te stoppen zal zijn. Vanmorgen hoorde ik ook iemand zeggen, we mogen blij zijn dat de bond nog een beetje grip heeft op de A-categorie. Mocht dat namelijk ook weg zijn dan is het hek helemaal van de dam. Zo kregen we het ook over het voetballandschap die er volgens velen over tien jaar heel anders uit zal zien dan nu het geval is. Dan zullen er nog meer verenigingen, al of niet noodgedwongen, zijn gefuseerd omdat de ledenaantallen sterk zijn teruggelopen. Want de KNVB kan allemaal prachtige plannen maken, maar voor wie maken ze die plannen. Plannen zoals het streven dat alle verenigingen een hoofdjeugdopleiding in dienst hebben. Een bizar plan omdat veel verenigingen hun jeugd laten trainen door goedwillende ouders of vaak te jonge ongediplomeerde leden. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen maar dan praten we vaak over de grotere verenigingen die wel investeren in kader voor het trainen van de jeugdteams. Dat laatste zorgt er vaak voor dat jeugdspelers overstappen naar een grotere vereniging en het ‘gepiep’ van de kleinere clubs in de wijde omtrek te horen is. Maar ook dat is een onderdeel van de ‘verloedering’ want waarom als kleine vereniging de handen niet ineen slaan. Waarom stug volhouden dat het allemaal prima gaat terwijl je jeugdteams op een laag niveau spelen. Want ook dat kwam voorbij vanmorgen en wat ik van harte ondersteun. . Maar misschien is dat wel waar we in de toekomst maar rekening mee moeten houden. Een toenemende desinteresse in een prachtige sport zorgt dat de verloedering het voetbal volledig in zijn greep heeft gekregen.