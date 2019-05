Mijn weekendmoment: Het was me het weekendje wel

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert en wat ook dit seizoen niet anders zal zijn.Op Fox komt iedere zondagavond het programma ‘Dit was het weekend’ voorbij. Een programma waarin alle wedstrijden in de eredivisie nogmaals de revue passeren. Een programma wat ik op maandag nog weleens een keer voorbij zie komen want dat is het voordeel van FOX , ze willen weleens een programma herhalen. Aan dat programma moest ik vanmorgen denken toen ik terugkeek op een weekend langs de lijn en ik dacht, dit was me het weekendje wel. Wanneer je zoals ik met regelmaat op een sportcomplex kom dan hoor en zie je veel. Maar vooral hoor je dan vaak dingen die je liever niet wilt horen omdat je dan eigenlijk wilt reageren. Dat doe je echter niet omdat je als gast aanwezig bent op het betreffende sportpark en je je dan ook gast behoort te gedragen. Zo kwam het gesprek zaterdag opeens op een duel dat een paar weken geleden gestaakt was. Dit omdat er wat mensen van de thuisploeg het niet eens waren met de scheidsrechter en een paar daarbij hun handjes niet thuis konden houden. Gedrag waar de thuisclub met vier punten in mindering voor gestraft werd. Een straf die ik aan de milde kant vond maar waar zaterdag door een enkeling anders over werd gedacht. Dat kan maar het bevreemdde mij wel dat dit kwam uit de mond van een collega-scheidsrechter van de arbiter die toen de leiding had. Niet veel later ging het over de B-categorie die tot op het bot verrot is. Clubs die een duel gewoon een ‘afgelast’ geven om op die manier een ander team wat sterker te maken is in deze door en door verziekte categorie schering en inslag. Dat zorgt dat het helaas vaak voorkomt dat de kampioen de echte kampioen niet is. Iets wat trouwens ook geldt voor de 35+ en 45+-competitie. Want ook daar heeft het ‘verrottingsproces’ zijn intrede al gedaan. Zo komen er steeds vaker teams opdraven die het niet heel erg nauw nemen met de regels. Die nemen ‘gewoon’ een speler mee die jonger is dan de toegestane leeftijd voor een toernooitje dat daar niet voor is opgezet. De 35 en 45+-competities zijn daar juist NIET voor in het leven geroepen. Die zijn tot stand gekomen omdat de oudere voetballer niet langer als een hijgend hert achter een veel jongere tegenstander aan wilde hobbelen. Maar helaas, ook deze competities hebben de toets der eerlijkheid niet mogen doorstaan. Dit alles hoorde ik nog maar op één dag. De dag waarop de KNVB tal van kampioensfeestjes om zeep hielp. Want wie stelt er nu in het weekend van 4 en 5 mei een programma vast. Was dan met Pasen meer gaan voetballen of was een week langer doorgegaan en wat prima had gekund wanneer je tien jaar geleden al weet wanneer de speciale dagen in 2019 zijn. Maar nee, de bond besliste anders zodat alles en iedereen zijn kantine op tijd dicht moest gooien uit respect voor de dodenherdenking die later op de dag op het programma stond. Was het op zaterdag al van dat je je oren bijna niet kon/wilde geloven, op zondag was het helemaal raak. In het verleden heb ik al meerdere malen uitgesproken/geschreven dat ik denk dat er in de donkerste spelonken van het amateurvoetbal vaak spelers rondlopen die daar door een schorsing niet mogen lopen. Die zijn geschorst voor bijvoorbeeld het eerste team maar komen vrolijk uit voor een lager elftal. Kort gezegd, een speler die bijvoorbeeld vijf kaarten heeft gepakt en niet voor het eerste team mag uitkomen speelt ‘gewoon’ in het tweede. Dat hoorde ik zondag en dan weet je dat alle plannen die men binnen de KaEnVeBe met de B-categorie heeft in de prullenbak gegooid kunnen worden. Want in die categorie doet men precies waar men zelf zin in heeft waarbij men gemakshalve maar even niet kijkt naar het verzekeringstechnisch verhaal. Want in de donkerste spelonken van het amateurvoetbal interesseert velen dat helemaal niets tot dat er wat gebeurt. Vergelijk het met iemand die met drank op achter het stuur een ongeluk veroorzaakt. Die moet daar ook niet ongeschonden mee wegkomen en wat ook geld voor een speler die een schorsing moet uitzitten maar in een lager team iemand een vervelende blessure kan bezorgen. Maar dat alles gebeurt ‘gewoon’ omdat er teamleiders in de donkerste spelonken van het amateurvoetbal denken dat ze onder en boven de wet zijn en doen waar ze zin in hebben. Zo werd het een bijzonder weekend in een toch al bijzonder weekend want voetballen op 4 en 5 mei.. ik blijf het maar raar vinden.