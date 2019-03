SV Bedum Oldstars : The return of Jacob Venema en Splinter Chabot en Prem Radhakishun zijn heel erg

Woensdag 20 maart stonden er in Nederland provinciale verkiezingen op het programma. Maar tussen dit, bijna letterlijk, politiek geweld was het ook weer de dag dat de Oldstars van SV Bedum weer mochten trainen.Na een groot aantal dagen van veel wind en de nodige regen was het woensdagmorgen stukken beter met het weer. Dat merkte ik al op mijn eerste ronde met Bietsj die zich rond 05. 45 uur kwam melden. Bijna geen wind en de nachtvorst van een dag eerder was ook afwezig. Dat zorgde dat ik besloot om voor de eerste keer dit jaar mijn handschoenen en muts een Adv-dag te geven. Bij aankomst in Bedum zag ik de omgekeerde doelen al staan. Dat beloofde dus alle goeds want het werd een training waarbij de bal het druk ging krijgen. Maar eerst was daar koffie en ging het natuurlijk over de verkiezingen, het drama in Utrecht en degene die met dat laatste hun voordeel mee wilden doen. Maar al snel ging het gesprek over het voetbal wat ons bezighoudt en wat ook maar beter is. Een gesprek wat na het bekende fluitje werd voortgezet omdat er even iets belangrijks besproken moest worden. Want in een periode dat trainers zelf opstappen, Van der Gaag bij NAC, of er uitgegooid worden, Molenaar bij RODA JC, moest er ook gesproken worden over de verlenging van het contract van onze trainer. In de wekelijkse ‘rondetafelconferentie’ kwam naar voren dat de groep en trainer na bijna vijf seizoenen nog niet op elkaar waren uitgekeken zodat na de training de onderhandelingen tussen ex-‘el presidente’ Martin Broekmans, coördinator Jan ‘Laudrup’ van Woudenberg en Nanno gestart konden worden. Onderhandelingen die een vlot verloop kenden want al bij aankomst in Ezinge was daar het signaal dat er overeenstemming was bereikt voor het volgend seizoen. Gezien de reacties voor de training verwacht ik dat de selectie dit besluit woensdag 27 maart met een welgemeend applaus zal bekrachtigen. Ook deze morgen ontbrak er weer een aantal ‘stars’ al waren dat er niet heel veel. Wie er wel een keer weer was, was onze strateeg Jacob Venema. Jacob was namelijk door de Walking Football-afdeling van de Egyptische topclub Zamalek uitgenodigd voor een stage. Iets wat tegenwoordig steeds meer in trek is omdat clubs willen wat voor vlees ze in de kuip hebben. Maar hoe mooi het aanbod van Zamalek ook was, de superstrateeg van de SV Bedum Oldstars besloot toch om terug naar Nederland te gaan. De wekelijkse visdag met teamgenoot Hans Spier, het zaalvoetballen en de aanbiedingen uit Roodeschool, Warffum en Garmerwolde deden hem toch voor ons kikkerlandje kiezen. Maar na terugkomst in een regenachtig en winderig Holland besloot hij om toch gewoon in Bedum te blijven. Dit omdat het Walking Football in de overige dorpen wat te kleinschalig van opzet was. Op het veld was Jacob een van de ‘stars’ die in de korte broek trainden maar wat door deze meeste ‘stars’ nog even werd overgeslagen. Een wijs besluit was mijn idee want een miezerregen maakte het wat ‘vies’ op een woensdagmorgen die, in tegenstelling tot een pikzwarte maandag van twee dagen eerder, gewoon grijs was. Maar grijs of niet, het werd een leuke training die bestond uit de ‘rekkers’ en ‘strekkers’, het beoordelen van de inbreng van een verschrikkelijke Splinter Chabot en een nog meer verschrikkelijke Prem Radhakishun in DWDD, een pass/trapvorm, een partijspel met een omgekeerd doel en het mini-toernooi. Een training met alle facetten en onderwerpen die het leuk maakt om iedere woensdag met plezier naar Bedum te rijden. En verder had Massoud ons voor de training al blij gemaakt met een schrijfblok+ pen, altijd handig voor een verslaggever, zodat het ook deze keer weer een mooie woensdagochtend in Bedum werd. Een mooie woensdagochtend omdat ik ook al vroeg had gekozen. Een keuze die mij had doen besluiten om in lange broek te gaan trainen en op de Nieuwestreek op de heenreis niet rechtsaf en op de terugweg niet linksaf naar een bekend lokaal te gaan.