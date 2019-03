Een verklaring omtrent gedrag zou bij alle sportverenigingen verplicht moeten zijn.

Steeds vaker ben ik verbaasd over wanneer er een bericht naar buitenkomt van een leider/trainer binnen een sportvereniging die met een of meerdere van zijn of haar pupillen dingen heeft gedaan die je als leider/trainer nooit mag doen. En daarom ben ik verbaasd dat het nog steeds niet zo is dat het verplicht is dat iemand die als leider/trainer in de sportwereld aan de slag wil gaan een bewijs van goed gedrag moet kunnen laten zien.Tot aan gisteren was ik er heilig van overtuigd dat het sinds een aantal jaren zo is dat iedereen die als trainer/leider bij een sportvereniging aan de slag wil een bewijs van goed gedrag moet laten zien. Maar gisteren hoorde ik opeens andere geluiden want het schijnt dat dit helemaal niet verplicht is. Want uit betrouwbare bron hoorde ik dat er voldoende verenigingen zijn die een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet nodig vinden. Ik moet eerlijk zijn, dat vind ik niet alleen vreemd maar het beangstigd mij ook. Want het niet verplicht stellen van het kunnen overleggen van een verklaring omtrent gedrag kan tot situaties leiden die je als sportverenigingen niet moet willen meemaken. Op dit gebied komen verenigingen pas in actie als het te laat is, hoorde ik mijn bron zeggen. Een opmerking waar ik het helemaal mee eens ben. Als sportvereniging moet je niet denken dat het jou niet kan overkomen dat een leider/trainer zijn handjes niet thuis kan houden. Want in Nederland zijn al teveel verenigingen die dat ook dachten maar daar behoorlijk mee op de koffie zijn gekomen. Toevallig kwam ik vorige week op internet het bericht tegen dat Manchester City jeugdspelers die jaren geleden onheus waren bejegend door een jeugdtrainer een schadevergoeding gaat betalen. Iets wat de Engelsen heel veel geld gaat kosten. Dat zou misschien in Nederland ook kunnen gebeuren wanneer je alles en iedereen maar met kinderen aan de slag laat gaan. Mijn bron is benaderd om bij een club aan de slag maar waar men het niet van belang vind om naar een VOG te vragen. Iets wat zoals gezegd vreemd is wanneer je weet dat er ook nog eens geen kosten aan verbonden zijn wanneer degene het via de club aan gaat vragen. Het kost de club dus niks en daarnaast zijn ze verzekerd van een trainer/leider die in het bezit is van een verklaring omtrent gedrag. En verder is het ook nog eens zo dat alles digitaal, en binnen twee minuten, te regelen is. In een tijdperk waarin je leest en hoort dat er meer personen kinderporno op de computer hebben staan dan er klinkers in de Peperweg liggen zou het misschien een goede zaak zijn wanneer dit vanuit de sportbonden verplicht gesteld zou worden. Gewoon iedereen die binnen een vereniging met kinderen werkt moet een verklaring omtrent gedrag laten zien en je bent al een heel eind op pad. Want je kunt wel blijven denken, dit gebeurt bij ons niet. Maar dat dachten alle andere verenigingen ook. Tot het opeens wel gebeurde en het alarmfase rood was en met alle gevolgen die je als club niet moet willen en niet kunt gebruiken…