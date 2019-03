Een ‘nep-afgelasting op donderdag? Gewoon een ‘dikke doei geven!

‘Nep-afgelastingen, ze blijven de gemoederen maar bezig houden zoals vorige week. Op vrijdag werd er iemand namelijk helemaal ‘gek’ dat de club waar hij met zijn team op zaterdag op bezoek zou gaan ‘zijn’ duel er al op donderdag had uitgegooid.Met regelmaat praat ik met bekenden uit de voetbalwereld over zaken die ons allen bezighouden zoals een veelvoud aan ‘nep-afgelastingen’. Nep-afgelastingen die gebeuren omdat een thuisploeg een te grote hoeveelheid afwezigen heeft zodat het duel dan maar afgelast wordt. Een slechte zaak maar wat als een donkere wolk boven de B-categorie in het amateurvoetbal hangt. Vrijdag hoorde ik weer een dergelijk verhaal. Een club had al besloten om een thuisduel er een avond eerder uit te gooien omdat de weerprofeten weinig goeds op het menu hadden staan. Het zou qua weer op vrijdag en in de nacht naar zaterdag bar en boos worden. Maar vrijdagochtend was het droog en stond er een stevige wind die er voor zorgde dat de natte grond razendsnel opdroogde. Veel regen viel er ook in de nacht naar zaterdag niet zodat het aantal echte afgelastingen heel erg mee viel. Wat overbleef waren de neppers zoals een duel dat al op donderdagavond was afgelast. Een gegeven waar je, zo denk ik althans, als uitspelend team toch niet mee akkoord wil gaan. Dan zou ik bij mijn wedstrijdsecretaris vragen of er iets is om deze ‘afgelasting’ te controleren. Sterker nog, ik denk dat ik als fanatiek voetballer naar het complex zou rijden om de velden daar eens even te filmen. En dat filmpje zou ik denk ik naar de KNVB sturen met de vraag wat de criteria zijn om tot een afkeuring over te gaan. Maar op het moment dat ik dit schrijf bedenk ik mij dat dit in 2019 niet meer gaat werken. Want is het niet zo dat, een paar positieve uitzonderingen daargelaten, niemand iemand wat kan verwijten. Scroll Twitter op vrijdag, zaterdag en zondag maar af en de afgelastingen vliegen je om de oren. Soms zijn clubs nog dommer door te vermelden dat een team door een tekort aan spelers niet kan voetballen. Dat maakt het helemaal lachwekkend dat er op dit moment praatsessies worden georganiseerd om het vooral in de B-categorie allemaal wat leuker te maken. Maar samen met de voetballiefhebber, die er met zijn verstand niet bij kon dat zijn duel van zaterdag op donderdag al was afgelast, kwam ik tot de conclusie dat die ‘pamper-sessies’ de zaak niet gaat verbeteren. Wat in deze zou helpen vonden wij zou een figuurlijke schop onder de kont zijn. Niks meer pamperen maar doorpakken in zaken zoals het op donderdag een duel afkeuren omdat het misschien slecht weer gaat worden. Lekker gemakkelijk vond de voetballiefhebber die het hardop zei, ik denk dat ze geen spelers genoeg hadden. Iets wat ik met hem eens was want ook moest denken aan een ‘we rekenen ons rijk’-scenario. We hebben drie teams maar spelers voor maar ‘2 ½. Want dat is het probleem van veel kleine verenigingen, stoer doen maar dat eigenlijk niet kunnen zijn. En dat zou iets zijn waar de ‘pluche-boys en girls’ eens mee aan de slag moeten gaan i.p.v. te orakelen dat het allemaal zou leuk is bij de vooral grotere verenigingen omdat daar WEL met een hoofdopleidingen gewerkt wordt. We noemden dat een beetje om de hete brij heen draaien en wat je als bond niet moet worden. Je kind krijgt ook wel een keer een tik over zijn vingers en een hond gaat ook wel eens voor straf zijn bench in wanneer de regels worden overtreden. En, zo waren we vrijdag unaniem in onze mening, bij de KNVB zou men dat ook eens moeten doen. Duidelijke regels opstellen en wie zich daar niet aan houdt krijgt gewoon een ‘dikke doei’