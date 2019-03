‘Ukkie-voetbal’ moet je niet willen en Walking Football ziet er niet uit.

We hebben weer een nieuwe tak aan de voetbalboom. Er zijn namelijk clubs die met ‘Ukkie-voetbal’ gaan beginnen zodat het alleen nog wachten is tot er een club met kinderwagen-voetbal, of voor de ouderen, met rollator-voetbal begint.Het was dinsdag dat ik er op werd geattendeerd dat er weer een nieuwe tak aan de voetbalboom begon te groeien. In dit geval bij de v.v. Wildervank waar men van plan is om met ‘Ukkie-voetbal te starten en wat voor kinderen tussen 2 en 5 jaar toegankelijk is. De poster die voor deze nieuwe tak aan de voetbalboom was bedacht zag ik mooi uit maar dat was het dan ook wel. Het plaatsen van de poster ,met als opmerking van mijn kant dat we mochten hopen dat het hier om een vervroegde 1 april ging, zorgde op facebook voor de nodige reacties. Reacties die verschillend van aard waren en waar ook de Walking Football-tak werd bijgehaald. Het ‘Ukkie-voetbal’ kwam ook woensdagmorgen onder de koffie bij de Walking Footballers in Bedum ter sprake. Want er zijn natuurlijk een groot aantal ‘stars’ die zich opa mogen noemen. Toevallig was er een teamgenoot ook opa van een kleinzoon van net 2 jaar oud en kregen we het over de zin maar vooral de onzin van ‘Ukkie-voetbal’. Ik vertelde mijn teamgenoot dat ik een paar dagen eerder nog bij mijn kleinzoon op bezoek was geweest. Een kleinzoon die door een griepaanval niet helemaal fit was. Maar ondanks dat was hij constant onderweg met van alles en nog wat. Van een van opa en Martine gekregen kleurboek naar zijn auto’s en vandaar door naar zijn keuken om even later met twee ballonnen door de kamer te stappen. Kort gezegd, het concentreren zit een 2-jarige niet in het bloed. Maar er was naast de onzin van Ukkie-voetbal willen organiseren nog een punt waar je als iemand die bijna 25 jaar als jeugdtrainer in het jeugdvoetbal heeft rondgelopen van schrikt. Dat je met een nieuwe tak aan de boom voor 2 t/m5- jarigen in maart met deze ongein begint en dat ook nog eens om 09.00 uur doet is te gek voor woorden. Een beetje kenner van het weer, en dan bedoel ik niet, Pietje Horror of Harma Ik heb het Fout’ weet dat het in maart en april nog aardig kan spoken. Maar het stond er toch echt, de lessen worden outdoor gegeven. Daar kregen we het dus woensdagmorgen over en deze twee opa’s zagen dus de toegevoegde waarde van ‘Ukkie-voetbal’ dus niet. Maar in de reacties van een dag eerder was er ook wat commentaar op het Walking Football. Want er was een opmerking,Een opmerking waar ik het helemaal mee eens ben. Want het Walking Football zoals het in het overgrote deel van Nederland gespeeld wordt is iets waar ik, en met mij meer in Bedum, nooit aan mee zouden doen. Op de sociale media komen namelijk met regelmaat filmpjes voorbij waarbij ik mij moet haasten om Martine te vertellen dat dit niet datgene is waar ik iedere woensdag voor naar Bedum rij. Ook daar had ik het deze woensdagmorgen over met mijn teamgenoot die precies hetzelfde had. Ook hij moest aan zijn partner uitleggen dat er een groot verschil is tussen de Bedum-style wat het Walking Football betreft en wat dankzij een bijna dictatuur vanuit de KNVB en de Ouderenbond aan de rest van de Walking Footballers wordt opgelegd. Op het toernooi wat het Huis van de Sport op 1 maart organiseerde was het zonder bal versneld voortbewegen schering en inslag omdat zelfs de spelleider van de KNVB en de FC Groningen Oldstars het versneld bewegen zonder bal lekker liet gaan. Dat zorgde er dan ook voor dat het voor iedereen eentoernooi werd en waar het ook om was begonnen. Een toernooi waar ik niet was omdat ik niet het risico wilde lopen dat ik volgens bepaalde ‘regels’ moet voetballen. Regels die wanneer ze ook zo in Bedum waren gehanteerd mij nooit meer als ‘voetballer’ op het veld hadden teruggebracht. En met echt nooit bedoel ik ook echt nooit. Want het Walking Football ‘Nederland-style’ is, en met alle respect voor de mannen en vrouwen die daar hun plezier uithalen, niet om aan te gluren. Dit omdat het in de verste verte niet in de buurt komt van het voetballen zoals ons dat vroeger is geleert. Maar het kan dus nog erger en dat is: ‘Ukkie-voetbal’ voor kinderen die nog niet eens zindelijk zijn. En vandaar dat ik oprecht hoop dat deze tak aan de voetbalboom door de KNVB heel snel wordt weggeknipt maar wat in het kader van, het moet allemaal leuk zijn wel niet zal gebeuren.