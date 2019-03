Training SV Bedum Oldstars : De B moet altijd voorrang op de P krijgen

Woensdag 6 maart was daar, na een week van afwezigheid, weer het moment om vanuit Ezinge naar Bedum te reizen. Een ‘reis’ op weg naar weer een training van de SV Bedum Oldstars ‘Bedum-style’.In de kantine van de ‘paarsen’ ging het deze morgen natuurlijk vooral over de zege van Ajax dat op dinsdagavond even ruim van Real Madrid had gewonnen. Een ruime 1-4 zege die er voor zorgt dat Nederland nog steeds een ploeg heeft die op Europees niveau nog een woordje meespreekt. Maar al snel ging het aan de bar, en onder het genot van een kop koffie, en een koek van Wessel die jarig was geweest, over het toernooi op 1 maart in de Indoorsoccerhal te Groningen. Een toernooi wat door het Huis van de Sport was georganiseerd en waar diverse teams aan meededen zo ook twee teams van SV Bedum. De verhalen waren redelijk positief en wat mede kwam doordat het versneld voortbewegen door alle collega’s van ‘Roelof Luinge’ werd toegestaan en wat het voor alle deelnemers een stuk leuker maakte. Nu nog even hopen dat de ‘maatschappelijk betrokken bevelhebbers’ hun halsstarrige houding richting het bewegen zonder bal de prullenbak ingooien en dan gaat het misschien nog wat worden met het Walking Football zoals het prima gespeeld kan worden. Na het bekende fluitsignaal bleek dat er ook deze keer wat ‘stars’ ontbraken om diverse redenen. Dat kan prima binnen een team wat geen competitieverplichtingen heeft en ook nooit gaat krijgen. Er waren weer wat uitnodigen voor wat toernooitjes binnengekomen waar men niet of wel voor in kon vullen. Bij de eerste invulronde waren de ‘nietjes’ duidelijk in overtal zodat coördinator Van Woudenberg besloot om een tweede invulronde in het leven te roepen. Een tweede sessie dat er voor zorgde dat de formulieren even beter werden ingevuld zodat er, zoals het er nu naar uitziet, twee teams naar Koekange gaan en eentje naar het Hann-toernooi. Nadat er ook nog even voor Wessel was gezongen was de tijd om te gaan kleden voor de training. Want dat is waar we voor naar de Sportlaan komen. Een training die in het teken stond van de omgedraaide doeltjes. Want Nanno wilde proberen om wat meer diepte in het spel te krijgen. Iets wat met het scoren vanachter het omgekeerde doel zou moeten lukken. Ik moet zeggen dat het een toffe oefening was en die wel vaker op het programma mag staan. Zo werd het weer een training waar voldoende ‘P van plezier’- elementen in verwerkt waren maar ook wat elementen die niet in die categorie zaten. Want het was in de afsluitende partijvormen wat onrustig. Of dat nu kwam door de naderende depressies of storingen die Nederland de komende dagen met een bezoek gaan vereren, of dat de euforie over de winst van Ajax op Real Madrid voor een ‘dolle duikavond’ , met daardoor te weinig uren aan slaap, daar debet aan was zal altijd een vraag blijven. Maar het was wel daarom wel even logisch dat de ‘troepen’ bij het uitlooprondje even werden toegesproken. Want in emotie, wanneer je een paar keer voor Jopie Piemelotje een ‘sprint’ zonder bal hebt getrokken, wat zeggen mag. Maar meer gekkigheid moet ook niet zijn want het gaat in alles om niet alleen een P. Want persoonlijk vind ik de B nog belangrijker. De B vandat ik naast het versneld voortbewegen wat ik regelmatig rond Ezinge doe ook nog iedere woensdag dankzij de ‘Bedum-style’ een balletje kan trappen tijdens een training waarop ik in totaal 6.3 km heb afgelegd.