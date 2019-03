Nepafgelastingen... Een categorie en je bent van het gezeur af

Mijn weekendmoment http://wqd.nl/1xlT over de vele nepafgelastingen in het amateurvoetbal zorgde gisteren voor de nodige reuring op de sociale media. Een vorm van reuring die ik mooi vind want aan een steeds grotere wanvertoning binnen het amateurvoetbal kan niet genoeg aandacht aan besteed worden.Gisteren in mijn weekendmoment had ik het over wat ik zaterdagavond in Winsum hoorde en wat ging over weer een afgelasting in het amateurvoetbal. Een nepafgelasting omdat een van de twee ploegen niet voldoende spelers in het veld kon brengen. Enkele uren eerder was dit ‘fenomeen’ ook in Loppersum nog even onderwerp van gesprek. Want ook daar waren er die zich steeds meer verbaasden over het gemak waarmee er wedstrijden worden afgelast. Een steeds groter wordende wanvertoning waar maar geen einde aan dreigt te komen. Want hoe vreemd is het dat het ledenaantal bij veel verenigingen terugloopt maar men bijvoorbeeld wel hetzelfde aantal seniorenteams behoudt. Dat is niet alleen raar maar dat moet je ook niet willen. Iets wat je niet hebt moet je ook niet mee willen koketteren maar wat helaas op grote schaal wel gebeurd. Daarom begrijpt niet alleen ik er ook wat van dat er op dit moment door de KNVB tal van bijeenkomsten worden georganiseerd in een poging het in de B-categorie allemaal wat leuker te maken. Maar voor wie dan vraag ik mij af. Want we mogen blij zijn dat de regels in de A-categorie wat strenger zijn dan in de B-categorie want anders werd het ook daar een zootje. Wat dat betreft zou je als bond ook kunnen bedenken om het tussenschotje tussen de A en B-categorie weg te halen en de onderbouw in het jeugdvoetbal een eigen categorie te geven. Maar de rest… gewoon gelijke monniken gelijke kappen zodat je direct van het gezeur van al die nepafgelastingen af bent. Ik vind het trouwens vreemd een A en B-categorie. Gewoon een categorie schept voor iedereen duidelijkheid en stopt het misschien een keer met de waanzin van, wij voetballen alleen wanneer het ons uitkomt en niet anders. Daarom moet de bond ook stoppen met die ‘pamper’-bijeenkomsten om het allemaal leuker te maken voor spelers, speelsters en ouders waar er steeds meer van zijn waarbij de prioriteiten in het weekend duidelijk ver van het voetbalveld verwijderd liggen. Maar zolang het allemaal nog met de kreet ‘doe eens lief’ benaderd wordt zullen de nepafgelastingen voor de echte voetballiefhebber een steeds grotere bron van ergernis worden.