Mijn weekendmoment: ‘Afgelastingen’? Gewoon uit competitie gooien

eder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert en wat ook dit seizoen niet anders zal zijn.Het weekend van 2 en 3 maart stond in grote delen van het land in het teken van Carnaval maar in sommige delen van het land ook van het spelen van inhaalduels. Inhaalduels die in de B-categorie weer zorgden voor een compleet leger aan ‘afgelastingen’. Afgelastingen die ook deze keer weer wat vreemd overkwamen omdat Nederland vanaf het laatste weekend van februari werd overspoeld door fraai lenteweer en waar pas op 28 februari een einde aankwam. Zo was daar in Winsum een afgelasting waar tijdens ‘nog één keer schitteren op Schilligeham, de nodige woorden aan vuil werden gemaakt. Want het zevende van de Winsumers, met een groot aantal oud-Hunsingoërs in de gelederen, had graag als voorwedstrijd willen dienen voor een duel dat enkele uren later op het programma stond. Maar helaas voor de Winsumers kwam er een afmelding van de gemeentegenoot die niet in staat was om met minimaal zeven spelers naar Winsum te komen zodat het laatste duel voor het zevende op sportpark Schilligeham geen doorgang kon vinden. Er werden nog diverse suggesties aangedragen maar de tegenstander was niet op andere gedachten te brengen. Dat laatste is helemaal een slechte zaak en laat zien dat het voetballen voor velen ergens onderaan de lijst, dit vind ik leuk’ staat. Het einde van het verhaal was dat men in Winsum toen maar een BNO heeft ingevuld en wat velen dit weekend ook hadden moeten doen. Want de sessies van de KNVB, we willen het voor jullie leuk maken’ kunnen ze beter de prullenbak ingooien. Waarom ergens in een kantine gaan zitten te oreren terwijl er op grote schaal alleen maar tegengewerkt wordt. Zaterdagavond snapte ik de frustratie in Winsum wel. Een stukje frustratie omdat het zaterdagmiddag ook nog eens prima voetbalweer was. En dat je dan als voetballer graag wilt voetballen is iets wat ik niet vreemd vindt. Maar helaas voor de echte voetballers wordt dat steeds lastiger omdat er steeds meer zijn die daar anders over denken. Maar wanneer een vriendschappelijk potje voorrang krijgt boven een competitieduel dan wordt het de hoogste tijd dat de KNVB eens snoeihard doorhaalt en teams gewoon uit de competitie knikkert.