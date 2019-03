Man of the match Loppersum-LTC: Ruben Danhof

trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, is opgevallen.Zaterdag was ik voor de Ommelander Courant aanwezig bij het duel tussen Loppersum en LTC uit Assen. Een duel tussen twee kampioenskandidaten in zaterdag 3C. Een duel ook waarin Loppersum het moest doen zonder zijn vaste doelwachter Peter Paul Datema. Dat zorgde dat de jong Marvin Hoeksema zijn competitiedebuut voor de thuisploeg mocht maken. Een jonge doelman die in een cruciaal duel moet debuteren is natuurlijk lastig voor niet alleen de doelman maar ook voor een team. Wat dat betreft mocht de thuisploeg van geluk spreken dat het mijn man of the match in de ploeg had. Want zaterdag was Ruben Danhof mijn man of the match in het duel Loppersum-LTC. Als verslaggever volg ik Ruben dankzij de wedstrijden die ik van Loppersum zie al ruim tien seizoenen en al die jaren was hij een speler die alle trainers wel in hun team willen hebben. Want de tegenwoordig centraal achterin spelende Ruben Danhof is een speler die duidelijk aanwezig is. Iets wat zaterdag tegen LTC niet anders was. Verbaal stuurde hij zijn teamgenoten daarheen waar hij ze graag wilde zien maar ook was hij een steun en toeverlaat voor de jonge Marvin Hoeksema. Ruben begreep namelijk als geen ander dat de jonge goalie steun nodig had. Zo was hij in de eerste helft een paar keer de ‘reddende engel’ voor zijn jonge doelman door precies daar te staan waar het nodig was. Dan was er een ingreep met het hoofd waar velen de bal hadden laten lopen in de hoop dat hun doelman redding zou brengen. Maar de aanvoerder deed dat niet en wat hij ook niet deed was een verwijtende blik naar de jonge doelman die de bal bij de eerste goal van de Assenaren misschien iets anders had moeten verwerken. Kortom, Ruben Danhof speelde zaterdag zoals ik hem nu al een groot aantal jaren ken, dominant aanwezig en vooropgaand in de strijd. Wat dat laatste betreft is Ruben Danhof een voetballer van een uitstervend ras. Hoe vaak wordt er namelijk niet gezegd dat teams geen ‘klootzakken’ meer binnen de lijnen. Dat er steeds minder spelers zijn die hun teamgenoten even verbaal aanpakken of die ‘oorlog’ maken om wat binnen hun team los te maken. Beide deed Ruben Danhof zaterdagmiddag wel. Zo probeerde hij bij scheidsrechter Kraan een penalty te versieren nadat hij de minuten daarvoor de arbiter al aardig had lopen ‘pleasen’. Dat noemt men ook wel voetbalgogme en wat bij steeds meer spelers totaal niet aanwezig is. En dat zorgde dat ‘klootzak’, maar wat hij als persoon verre van is, Ruben Danhof zaterdag mijn man of the match was.