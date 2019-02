Walking Football….Het ziet er niet uit maar in Bedum wel

Walking Football ziet er niet uit was een opmerking die ik las in een artikel wat stond in de, dé krant met het grootste aanbod aan regionale sport.De opmerkingdekt inderdaad de lading wanneer je het spelletje speelt volgens de regels die door de KNVB, de Ouderenbond en verdere hotemetoten zijn opgesteld. Het kan namelijk niet vaak genoeg gezegd worden, iets wat in je genen zit verleer je niet. Maar dat, zo is het door betweters bedacht, geldt niet voor zestigplussers die nog graag een balletje willen trappen. Die moeten hun al wat oudere lichamen in allerlei onnatuurlijke bochten wringen om nog een balletje te kunnen trappen. Iets wat onherroepelijk zorgt voor blessures en in het ongunstigste geval zorgt voor het stoppen met een hobby die ook op latere leeftijd nog zo leuk om te doen is. Een paar weken geleden diende ik als proefkonijn voor het meten van de gelopen afstand, het calorieverbruik en het aantal stappen. Met 5.5 km en bijna 500 calorieën verbruikt en een hartslag die prima naar beneden ging was ik dik tevreden en wat een teamgenoot een week later ook was. Ook zijn hartslag ging prima naar beneden en hij kwam tot bijna 5 km als afstand. Kortom prima gegevens tijdens twee trainingen waar zonder bal versneld voortbewogen wordt en er met de bal aan de voet gewandeld moet worden. Een Van Hanegem-variant zou je dat kunnen noemen want Willem was een voetballer die de bal het werk liet doen en geen meter teveel liep. Dat zie ik ook in Bedum waar ik echter nooit geïnteresseerden uit andere dorpen langs de lijn zie staan. Dat is vreemd omdat er in steeds meer dorpen plannen zijn om met Walking Football te beginnen. Dat is niet alleen jammer maar ook vreemd want bij een ‘aankoop’ van een huis of auto of partner worden er toch ook meerdere opties bekeken. Maar we weten allemaal dat er in ‘Walking Football-land vreemd tegen de SV Bedum Oldstars aangekeken wordt omdat het buiten de lijntjes kleuren bij de KNVB, en misschien ook wel bij de Ouderenbond, alleen maar voor de hoogste hotemetoten is weggelegd wanneer ze op een congres of een feestje in de watten worden gelegd. Daarom zou ik degene die het Walking Football in zijn of haar dorp wil opzetten willen aanraden om op een woensdagochtend naar Bedum te komen. Daar wordt getraind van 10 tot 11. 30 uur op een manier zoals wij het vroeger hebben geleert en niet op een manier die door de KNVB en de Ouderbond is bedacht maar wat in mijn ogen als een ‘verkrachting’ van een ook op oudere leeftijd nog prima uit te voeren sport gezien mag worden.